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Мудрик: Был в шоке от аплодисментов на Сантьяго Бернабеу
Хавбек Шахтера - о матче с Реалом
фото - ФК Шахтар (Донецьк)
Полузащитник "
"Даже не знаю, как дальше быть. Только две победы нужны. Все силы приложим и будем бороться, пусть останется мало шансов.
Не знаю, получилось или нет, но я хотел оправдать доверие и показать, что мистер не ошибся, когда поставил меня в старте.
Аплодисменты зрителей на "Сантьяго Бернабеу"? Я в шоке вообще, не ожидал такого. Это запоминающийся момент", - сказал Мудрик.
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