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Мудрик: Был в шоке от аплодисментов на Сантьяго Бернабеу

Лига Чемпионов
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Хавбек Шахтера - о матче с Реалом

Мудрик: Был в шоке от аплодисментов на Сантьяго Бернабеу

фото - ФК Шахтар (Донецьк)

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик поделился мыслями после поражения от "Реала" (1:2) в 4-м туре Лиги чемпионов.

"Даже не знаю, как дальше быть. Только две победы нужны. Все силы приложим и будем бороться, пусть останется мало шансов.

Не знаю, получилось или нет, но я хотел оправдать доверие и показать, что мистер не ошибся, когда поставил меня в старте.

Аплодисменты зрителей на "Сантьяго Бернабеу"? Я в шоке вообще, не ожидал такого. Это запоминающийся момент", - сказал Мудрик.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Михаил Мудрик
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Источник:
FC Shakhtar Donetsk

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