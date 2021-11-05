Мудрик: Был в шоке от аплодисментов на Сантьяго Бернабеу

Полузащитник " Шахтера " Михаил Мудрик поделился мыслями после поражения от "Реала" (1:2) в 4-м туре Лиги чемпионов.

"Даже не знаю, как дальше быть. Только две победы нужны. Все силы приложим и будем бороться, пусть останется мало шансов.

Не знаю, получилось или нет, но я хотел оправдать доверие и показать, что мистер не ошибся, когда поставил меня в старте.

Аплодисменты зрителей на "Сантьяго Бернабеу"? Я в шоке вообще, не ожидал такого. Это запоминающийся момент", - сказал Мудрик.