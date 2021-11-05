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Эксперт: Цыганкову уже не 20 лет, пора бы ему проявлять себя и на уровне Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Александр Севидов порассуждал о проблемах Динамо в атаке и лидерах команды

Эксперт: Цыганкову уже не 20 лет, пора бы ему проявлять себя и на уровне Лиги чемпионов

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

Известный украинский тренер Александр Севидов в свете матча ЛЧ Динамо – Барселона 0:1 высказался об игре атакующей линии киевлян.

"Динамо показало неплохую игру, но этой неплохой игры недостаточно для победы.

Без нападающих невозможно играть в футбол. У каждого хорошего клуба есть нападающие.

Гармаш очень хороший, самоотверженный футболист, но он не нападающий. Он может психовать, посылать трибуны и судью, но он никогда не выходил на поле равнодушным. Он всегда убивался за эмблему Динамо. Но он не нападающий. И то, чего киевлянам хватает в УПЛ, явно мало в Лиге чемпионов.

И не только Гармаша это касается – тот же Цыганков, кроме хорошей передачи на Шапаренко в самом начале матча, больше ничем не запомнился. Это лидер команды и ему уже не 20 лет.

Если мы говорим, что Цыганков постоянно на карандаше – то в Барселоне, то еще где-то. Но это только на уровне слухов, его никто не покупает. Пора бы уже Виктору задуматься. Если он хочет сделать шаг вперед, ему нужно показывать себя именно в таких играх. Это витрина, где еще себя продавать, как не в Лиге чемпионов", - сказал Севидов.

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В статье: Александр Севидов Барселона Динамо (Киев) Виктор Цыганков
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Комментарии (7)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
05.11.2021 в 20:08
А чого його не посадили з договірними?
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+1
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
05.11.2021 в 20:04
Этот букмекер никогда не играл даже на уровне Циганкова, пусть не умничает.
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+2
0
dalexx (Украина)
05.11.2021 в 19:49
Цыганков никуда не поедет. Все знают что он стеклянный.
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+1
-2
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
05.11.2021 в 19:50
И деревянный.
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0
-4
Olegyurchak (Хмельницький )
05.11.2021 в 19:53
Этот "стеклянный" принёс победу сборной Украины над Испанией. Много у нас игроков, которые могут сделать что-то подобное?
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+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
05.11.2021 в 19:35
Если он действительно эксперт, то должен знать, что многие проявляют себя в ЛЧ еще до 20-ти.
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+2
-1
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walcom (Киев)
05.11.2021 в 19:34
и не только ему
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+1
0


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