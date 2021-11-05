Эксперт: Цыганкову уже не 20 лет, пора бы ему проявлять себя и на уровне Лиги чемпионов

Известный украинский тренер Александр Севидов в свете матча ЛЧ Динамо – Барселона 0:1 высказался об игре атакующей линии киевлян.

" Динамо показало неплохую игру, но этой неплохой игры недостаточно для победы.

Без нападающих невозможно играть в футбол. У каждого хорошего клуба есть нападающие.

Гармаш очень хороший, самоотверженный футболист, но он не нападающий. Он может психовать, посылать трибуны и судью, но он никогда не выходил на поле равнодушным. Он всегда убивался за эмблему Динамо. Но он не нападающий. И то, чего киевлянам хватает в УПЛ, явно мало в Лиге чемпионов.

И не только Гармаша это касается – тот же Цыганков, кроме хорошей передачи на Шапаренко в самом начале матча, больше ничем не запомнился. Это лидер команды и ему уже не 20 лет.

Если мы говорим, что Цыганков постоянно на карандаше – то в Барселоне, то еще где-то. Но это только на уровне слухов, его никто не покупает. Пора бы уже Виктору задуматься. Если он хочет сделать шаг вперед, ему нужно показывать себя именно в таких играх. Это витрина, где еще себя продавать, как не в Лиге чемпионов", - сказал Севидов.