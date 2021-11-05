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Винисиус: Шахтер никогда не вел со мной переговоры

Лига Чемпионов
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На поле в матче Реал - Шахтер было много бразильцев

Винисиус: Шахтер никогда не вел со мной переговоры

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Атакер "Реала" Винисиус Жуниор прокомментировал победу над "Шахтером" (2:1) в 4-м туре Лиги Чемпионов.

– На поле было столько бразильцев, что вы себя чувствовали как в родном чемпионате?

– Да, мы говорили об этом. Лучше иметь больше звездных бразильцев, которые играют у нас в команде. Важно, иметь бразильских футболистов в Европе. Они здесь себя хорошо проявили, играют на высоком уровне.

В "Шахтере" всегда много сильных бразильцев. Через этот клуб они попадают в Европу.

– В "Шахтере" говорили, что интересовались вами.

– "Шахтер" никогда не вел со мной переговоры. Однако это хорошая команда с большим количеством сильных бразильцев.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
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Источник:
Бомбардир

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