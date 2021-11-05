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Винисиус: Шахтер никогда не вел со мной переговоры
На поле в матче Реал - Шахтер было много бразильцев
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Атакер "
– На поле было столько бразильцев, что вы себя чувствовали как в родном чемпионате?
– Да, мы говорили об этом. Лучше иметь больше звездных бразильцев, которые играют у нас в команде. Важно, иметь бразильских футболистов в Европе. Они здесь себя хорошо проявили, играют на высоком уровне.
В "Шахтере" всегда много сильных бразильцев. Через этот клуб они попадают в Европу.
– В "Шахтере" говорили, что интересовались вами.
– "Шахтер" никогда не вел со мной переговоры. Однако это хорошая команда с большим количеством сильных бразильцев.
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