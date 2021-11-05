Винисиус: Шахтер никогда не вел со мной переговоры

Атакер " Реала " Винисиус Жуниор прокомментировал победу над "Шахтером" (2:1) в 4-м туре Лиги Чемпионов.

– На поле было столько бразильцев, что вы себя чувствовали как в родном чемпионате?

– Да, мы говорили об этом. Лучше иметь больше звездных бразильцев, которые играют у нас в команде. Важно, иметь бразильских футболистов в Европе. Они здесь себя хорошо проявили, играют на высоком уровне.

В "Шахтере" всегда много сильных бразильцев. Через этот клуб они попадают в Европу.

– В "Шахтере" говорили, что интересовались вами.

– "Шахтер" никогда не вел со мной переговоры. Однако это хорошая команда с большим количеством сильных бразильцев.