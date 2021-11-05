Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Севидов: Мы все время слышим о философии, о ДНК, о яйцах, но не видим игру, которую ставит Де Дзерби
Что итальянец пытается привить Шахтеру пока неясно
Известный украинский тренер Александр Севидов специально для
"Игра была сложная для Реала. Они быстро взяли игру под контроль, очень быстро забили и быстро успокоились, чем и воспользовался Шахтер.
Но когда Реалу нужно было – они прибавили, забили и снова успокоились. Тут не нужно забывать, что сейчас Реал тренирует итальянец Карло Анчелотти и теперь от команды ждать какого-то искромётного и безбашенного футбола не приходится. Это старый опытный лис, который знает не только как войти, но и где выйти.
Шахтер понравился больше чем в первом матче. Но это у нас психологическая проблема – мы все время слышим о философии, о ДНК, о яйцах, о тактическом прорыве, о великолепной игре. И вот мы ждем от Шахтера сказочного футбола, но пока что мы его никак не дождемся, ведь на сцене одни и те же фигуры. Пока что я не вижу той великолепной игры, которую ставит Де Дзерби.
Степаненко выгрызает центр поля, Додо взрывает фланги – но это было и при Фонсеке, и при Каштру, такая игра была и при Луческу.
Не собираюсь критиковать Шахтер или де Дзерби – они сыграли лучше, чем в первом матче с Реалом, но этого мало. Такой игры хватает, чтобы забивать по 4 гола Десне, но не для борьбы с Реалом", - сказал Севидов.
Популярное сейчас
- "Можем сделать свой чемпионат". Президент Руха ответил на критику комментатора Вацко
- 27 лет назад Форман установил рекорд, о котором мечтает Кличко. ВИДЕО
- Рейтинг клубов УЕФА. Заря поднялась на десять позиций, Шахтер и Динамо теряют высоту
- Реал - Шахтер: смотреть онлайн, видеотрансляция матча Лиги Чемпионов
- У меня хоть дно не пробито, 50% геев, скорее всего, педофилы - Бутко устроил срач в сети после каминг-аута австралийского футболиста
- Очередной дубль! Криштиану Роналду официально объявил, что у него будет двойня. ФОТО