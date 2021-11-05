Севидов: Мы все время слышим о философии, о ДНК, о яйцах, но не видим игру, которую ставит Де Дзерби

Известный украинский тренер Александр Севидов специально для UA-Футбол прокомментировал результат матча 4-го тура Лиги чемпионов, в котором Шахтер в Мадриде проиграл Реалу (1:2).

"Игра была сложная для Реала. Они быстро взяли игру под контроль, очень быстро забили и быстро успокоились, чем и воспользовался Шахтер.

Но когда Реалу нужно было – они прибавили, забили и снова успокоились. Тут не нужно забывать, что сейчас Реал тренирует итальянец Карло Анчелотти и теперь от команды ждать какого-то искромётного и безбашенного футбола не приходится. Это старый опытный лис, который знает не только как войти, но и где выйти.

Шахтер понравился больше чем в первом матче. Но это у нас психологическая проблема – мы все время слышим о философии, о ДНК, о яйцах, о тактическом прорыве, о великолепной игре. И вот мы ждем от Шахтера сказочного футбола, но пока что мы его никак не дождемся, ведь на сцене одни и те же фигуры. Пока что я не вижу той великолепной игры, которую ставит Де Дзерби.

Степаненко выгрызает центр поля, Додо взрывает фланги – но это было и при Фонсеке, и при Каштру, такая игра была и при Луческу.

Не собираюсь критиковать Шахтер или де Дзерби – они сыграли лучше, чем в первом матче с Реалом, но этого мало. Такой игры хватает, чтобы забивать по 4 гола Десне, но не для борьбы с Реалом", - сказал Севидов.