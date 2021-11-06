Цихмейструк: Матч против Барселоны для Динамо был одним из лучших

Бывший игрок сборной Украины Эдуард Цихмейструк прокомментировал поединок киевского "Динамо" против "Барселоны" в четвертом раунде группового этапа Лиги Чемпионов

“Этот матч можно назвать одним из лучших. Но, я думаю, после проигрыша никто из футболистов не скажет, что это был хороший матч. Да, по содержанию игры было неплохо, были моменты киевлян. Но все равно проиграли. Трудно, но нужно реализовывать моменты. К сожалению, нельзя выиграть, не забивая мячи.

Чего не хватило, чтобы хоть не проиграть? Мне вообще не нравится такой подход — зацепиться за ничью. Я думаю, "Динамо" должно выходить на поле с мыслью о победе. Может, не в лучшем состоянии находится "Барселона", может, у "Динамо" проблемы. Но нужно выходить на поле и выигрывать. "Динамо" - это великий клуб. Футболисты должны выходить на поле с мыслью выигрывать.

Что касается нападающего, то тренер, наверное, на что-то рассчитывает и ставит в состав того, кто лучше на сегодняшний момент”, - сказал Цихмейструк.