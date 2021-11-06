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Цихмейструк: Матч против Барселоны для Динамо был одним из лучших

Лига Чемпионов
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Но все же поражение

Цихмейструк: Матч против Барселоны для Динамо был одним из лучших

Фото - Олександр Приходько

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Бывший игрок сборной Украины Эдуард Цихмейструк прокомментировал поединок киевского "Динамо" против "Барселоны" в четвертом раунде группового этапа Лиги Чемпионов

“Этот матч можно назвать одним из лучших. Но, я думаю, после проигрыша никто из футболистов не скажет, что это был хороший матч. Да, по содержанию игры было неплохо, были моменты киевлян. Но все равно проиграли. Трудно, но нужно реализовывать моменты. К сожалению, нельзя выиграть, не забивая мячи.

Чего не хватило, чтобы хоть не проиграть? Мне вообще не нравится такой подход — зацепиться за ничью. Я думаю, "Динамо" должно выходить на поле с мыслью о победе. Может, не в лучшем состоянии находится "Барселона", может, у "Динамо" проблемы. Но нужно выходить на поле и выигрывать. "Динамо" - это великий клуб. Футболисты должны выходить на поле с мыслью выигрывать.

Что касается нападающего, то тренер, наверное, на что-то рассчитывает и ставит в состав того, кто лучше на сегодняшний момент”, - сказал Цихмейструк.

Напомним, что перед финальными двумя турами группового этапа ЛЧ "Динамо" замыкает турнирную таблицу квартета E с одним очком в активе. Пока киевляне еще не забивали при семи пропущенных голах. В заключительных поединках еврокубка "бело-синие" примут "Баварию" 23 октября и сыграют на выезде против "Бенфики" 8 декабря.

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В статье: Лига чемпионов Барселона Эдуард Цихмейструк Динамо (Киев)
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