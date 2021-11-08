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Леоненко: Когда играешь с Барселоной - у тебя День отбора
Экспертное мнение о матче киевлян с каталонцами
фото - Олександр Приходько
Эксперт телеканалов "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал результат матча 4-го тура Лиги чемпионов
"Когда играешь с "Барселоной" - у тебя День отбора.
Киевляне обязаны были брать очки с "Барселоной", хотя и имели один по-настоящему голевой момент. "Барселона" тоже забила случайный гол", - сказал Леоненко.
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Источник:ТК Футбол
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