Леоненко: Когда играешь с Барселоной - у тебя День отбора

Эксперт телеканалов "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал результат матча 4-го тура Лиги чемпионов "Динамо" - "Барселона" (0:1).

"Когда играешь с "Барселоной" - у тебя День отбора.

Киевляне обязаны были брать очки с "Барселоной", хотя и имели один по-настоящему голевой момент. "Барселона" тоже забила случайный гол", - сказал Леоненко.