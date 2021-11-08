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Леоненко: Когда играешь с Барселоной - у тебя День отбора

Лига Чемпионов
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Экспертное мнение о матче киевлян с каталонцами

Леоненко: Когда играешь с Барселоной - у тебя День отбора

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Эксперт телеканалов "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал результат матча 4-го тура Лиги чемпионов "Динамо" - "Барселона" (0:1).

"Когда играешь с "Барселоной" - у тебя День отбора.

Киевляне обязаны были брать очки с "Барселоной", хотя и имели один по-настоящему голевой момент. "Барселона" тоже забила случайный гол", - сказал Леоненко.

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В статье: Виктор Леоненко Барселона Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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