Леоненко: По игре Реал должен был проигрывать Шахтеру

Эксперт телеканалов "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал поражение "Шахтера" от "Реала" (1:2) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов .

"По игре "Реал" должен был проигрывать "Шахтеру". После разгромной победы в Киеве тренер мадридцев не смог настроить своих футболистов на домашнюю игру.

Самое страшное, что "Шахтер" допускает детские ошибки и все качество игры смазывается", - сказал Леоненко.