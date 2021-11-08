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Леоненко: По игре Реал должен был проигрывать Шахтеру

Лига Чемпионов
(4 голосов)

Есть и такое экспертное мнение

Леоненко: По игре Реал должен был проигрывать Шахтеру

скриншот youtube

Новина українською

Эксперт телеканалов "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал поражение "Шахтера" от "Реала" (1:2) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.

"По игре "Реал" должен был проигрывать "Шахтеру". После разгромной победы в Киеве тренер мадридцев не смог настроить своих футболистов на домашнюю игру.

Самое страшное, что "Шахтер" допускает детские ошибки и все качество игры смазывается", - сказал Леоненко.

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В статье: Виктор Леоненко Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (7)
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Динамiт (Василькiв)
09.11.2021 в 09:50
По мягкостi та шовковитостi язика товстозадоi Леонори -- "Книга рекордiв Гiнеса" повинна ночувати пiд будинком котолюба !
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
08.11.2021 в 22:24
А леоненко теоретично міг отримати Золотий м'яч. Але чомусь не отримав.
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+3
0
Рівнянин (Рівне)
08.11.2021 в 19:44
Ну да...Причому двічі і з одинаковим рахунком 5-0.
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+3
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
08.11.2021 в 19:21
Хорошо лижешь, Витьок.
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+5
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
08.11.2021 в 19:17
По развитию леоненко должен комментировать на лавочке во дворе за бутылкой пива :)
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+6
-1
Будєм разбіратся (Київ)
08.11.2021 в 18:18
Помилки стають «дитячими» коли ти граєш проти Бензима. Леон вкотре підлизнув Шахті.
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+4
0
avatar
walcom (Киев)
08.11.2021 в 17:36
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+4
0


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