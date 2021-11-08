Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Леоненко: По игре Реал должен был проигрывать Шахтеру
Есть и такое экспертное мнение
скриншот youtube
Эксперт телеканалов "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал поражение "Шахтера" от "Реала" (1:2) в матче четвертого тура группового раунда
"По игре "Реал" должен был проигрывать "Шахтеру". После разгромной победы в Киеве тренер мадридцев не смог настроить своих футболистов на домашнюю игру.
Самое страшное, что "Шахтер" допускает детские ошибки и все качество игры смазывается", - сказал Леоненко.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ТК Футбол
Популярное сейчас
- Павелко подтвердил приезд Риццоли в Украину
- Бизнесмен, модник, филантроп и, возможно, будущий президент Грузии: Каха Каладзе крут не только в футболе
- Моуриньо: Люди смотрят на Шевченко уже не как на суперфутболиста, а как на тренера
- Мудрик: Был в шоке от аплодисментов на Сантьяго Бернабеу
- Неймар, Мбаппе, Погба и жена Кочергина. Как звезды праздновали Хэллоуин. ФОТО
- Андрей Пятов принял участие в шоу Маска
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Динамiт (Василькiв)
09.11.2021 в 09:50
Ответить
0
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
08.11.2021 в 22:24
Ответить
+3
0
Рівнянин (Рівне)
08.11.2021 в 19:44
Ответить
+3
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
08.11.2021 в 19:21
Ответить
+5
0
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
08.11.2021 в 19:17
Ответить
+6
-1
Будєм разбіратся (Київ)
08.11.2021 в 18:18
Ответить
+4
0
walcom (Киев)
08.11.2021 в 17:36
Ответить
+4
0
Лучшие букмекеры
загрузка...