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Кополовец: Динамо и Шахтер не тянут уровень Лиги чемпионов
Боятся играть с грандами
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Экс-хавбек "Карпат" и "
"Правильно говорил Мирча Луческу, что "Динамо" нужно убить в себе трусость. Команда боится играть в футбол. Белорусы играют, норвежский "Буде Глимт" выносит "Рому", а мы боимся. У наших футболистов уже большой опыт, в еврокубках, в сборной, но они все равно боятся на международной арене.
Неплохо играли с "Барселоной". А толку? Как видите, не тянем мы такие турниры. Увы, но уровень чемпионата Украины не дает нам возможности, чтобы наши команды достойно играли в Лиге чемпионов. Обидно, те же венгры бьются. Кто знал этот "Ференцварош" пару лет назад или кто бы поехал играть в Венгрию из Украины? Посмеялись, а сейчас уезжают с удовольствием.
Как играет "Шериф"? Пример для наших футболистов, они показали, что с любым можно играть. Поэтому остался осадок после матчей наших команд в Лиге чемпионов. Тем более, что "Барселона" сейчас не такая грозная, как раньше. Хочется, чтобы наши футболисты убили в себе менталитет боягузов. Увы, пока не тянут наши гранды уровень Лиги чемпионов.
"Шахтер"? Де Дзерби работает уже достаточно времени с командой, чтобы показывать зубы в Лиге чемпионов, ведь "Реал", как и "Барселона", не такие грозные, как раньше. Поэтому от "Шахтера" жду большего, потому что в их составе есть классные футболисты. Но в еврокубках играется тяжело.
"Заря" в матче с болгарским ЦСКА понравилась, забили шикарные голы. Если команда хорошо играет, тут большим специалистом быть не надо. Была полная самоотдача и желание играть до последнего. Конечно, тяжело им будет выйти из группы, но будем болеть", - сказал Кополовец.
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