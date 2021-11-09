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Жилстрой-1 - Брейдаблик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча женской ЛЧ
Прямая трансляция матча
Фото: Boštjan Rous
Сегодня харьковский Жилстрой-1 в матче 3-го тура группового раунда женской Лиги чемпионов в Харькове сыграет с исландским Брейдабликом.
Поединок начнется в 19:45. Видеотрансляция данного матча доступна чуть ниже.
Напомним, что в первом туре в Харькове украинки дома проиграли Реалу 0:1, а затем в Париже
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