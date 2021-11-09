Жилстрой-1 - Брейдаблик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча женской ЛЧ

Сегодня харьковский Жилстрой-1 в матче 3-го тура группового раунда женской Лиги чемпионов в Харькове сыграет с исландским Брейдабликом.

Поединок начнется в 19:45. Видеотрансляция данного матча доступна чуть ниже.