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Жилстрой-1 - Брейдаблик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча женской ЛЧ

Лига Чемпионов
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Прямая трансляция матча

Жилстрой-1 - Брейдаблик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча женской ЛЧ

Фото: Boštjan Rous

Новина українською

Сегодня харьковский Жилстрой-1 в матче 3-го тура группового раунда женской Лиги чемпионов в Харькове сыграет с исландским Брейдабликом.

Поединок начнется в 19:45. Видеотрансляция данного матча доступна чуть ниже.

Напомним, что в первом туре в Харькове украинки дома проиграли Реалу 0:1, а затем в Париже разгромно уступили ПСЖ 0:5.

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В статье: Жилстрой-1 (Харьков)
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