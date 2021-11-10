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Де Дзерби: При другой стратегии Шахтер мог бы иметь еще несколько очков в ЛЧ

Лига Чемпионов
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Главный тренер "горняков" нашел причины провального выступления в евротурнире

Де Дзерби: При другой стратегии Шахтер мог бы иметь еще несколько очков в ЛЧ

Фото - ФК Шахтер / Автор - неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби поделился мнением о результатах донецкой команды в текущей Лиги чемпионов.

- "Почему в Лиге чемпионов у "Шахтера" всего одно очко?

- Потому что мы это заслужили. Но в каждом матче своя история. С "Интером"мы сыграли вничью, показав хорошую игру. С "Реалом"дома проиграли 0:5, но до счета 0:2 матч был сбалансированным. В ответной игре мы могли сделать больше, но все это часть пути. При другой стратегии у нас могло бы быть еще несколько очков. Но я предпочел сыграть по-своему, несмотря на понимание риска. Мой выбор продиктован желанием построить что-то важное.

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Сейчас мы не готовы так играть в Лиге чемпионов, нам не хватает знаний об игре, физических характеристик, убежденности. Но мы будем расти. Пункт назначения – вернуться на важные стадионы и играть без ручного тормоза.

- Третье место уже невозможно?

- Сейчас я думаю о матче с "Интером». Там мы сделаем все возможное, чтобы победить и оставить надежду на третье место.

- Вас взволновало посещение "Сантьяго Бернабеу»?

- Это больше повлияло на моих помощников, которые справедливо воспринимают эти вещи более искренне. К сожалению, мне они нравятся меньше. Я заинтересован в том, чтобы предлагать в таком престижном театре такой же футбол, который позволил нам туда попасть, - приводит слова Де Дзерби SassuoloNews.net.

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
SassuoloNews.net

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Комментарии (4)
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alex.belogubko (одесса)
10.11.2021 в 17:08
да не было бы тебя ШД бы играл а так показывает балет с физруком Дзерби
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+1
0
aleks68
10.11.2021 в 17:25
дырявое .....ночи не спишь?кошмары мучают
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0
-1
Alk1964 (Краматорск)
10.11.2021 в 16:33
Кончай трепаться, а начинай играть в футбол.
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unnamed (Cape May)
10.11.2021 в 16:18
«Еще несколько…» Еще несколько по ноль очков - все еще ноль.
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