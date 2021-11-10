Де Дзерби: При другой стратегии Шахтер мог бы иметь еще несколько очков в ЛЧ

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби поделился мнением о результатах донецкой команды в текущей Лиги чемпионов.

- "Почему в Лиге чемпионов у "Шахтера" всего одно очко?

- Потому что мы это заслужили. Но в каждом матче своя история. С "Интером"мы сыграли вничью, показав хорошую игру. С "Реалом"дома проиграли 0:5, но до счета 0:2 матч был сбалансированным. В ответной игре мы могли сделать больше, но все это часть пути. При другой стратегии у нас могло бы быть еще несколько очков. Но я предпочел сыграть по-своему, несмотря на понимание риска. Мой выбор продиктован желанием построить что-то важное.

Сейчас мы не готовы так играть в Лиге чемпионов, нам не хватает знаний об игре, физических характеристик, убежденности. Но мы будем расти. Пункт назначения – вернуться на важные стадионы и играть без ручного тормоза.

- Третье место уже невозможно?

- Сейчас я думаю о матче с "Интером». Там мы сделаем все возможное, чтобы победить и оставить надежду на третье место.

- Вас взволновало посещение "Сантьяго Бернабеу»?

- Это больше повлияло на моих помощников, которые справедливо воспринимают эти вещи более искренне. К сожалению, мне они нравятся меньше. Я заинтересован в том, чтобы предлагать в таком престижном театре такой же футбол, который позволил нам туда попасть, - приводит слова Де Дзерби SassuoloNews.net.