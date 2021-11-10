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Решко: Топ-наставник не может без шансов проигрывать Шерифу и терпеть фиаско 0:5 от Реала

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Эксперт говорит, что квалификация Де Дзерби ниже, чем у Луческу

Решко: Топ-наставник не может без шансов проигрывать Шерифу и терпеть фиаско 0:5 от Реала

фото - ФК Шахтар (Донецьк)

Новина українською

Экс-защитник "Динамо" и бывший футбольный функционер Стефан Решко в комментарии газета Экспресс объяснил причины провала украинских клубов в Лиге чемпионов.

"Причины неудач наших клубов — в низком качестве игроков. Первая половина сезона показала, что наши гранды не готовы достойно представлять Украину на международной арене.

У "Шахтера" немного лучше динамовских футболисты, но у тренера ниже квалификация. Не может топ-наставник допускать поражение без шансов от "Шерифа" и разгромное фиаско со счетом 0:5 от "Реала".

Напомню, в прошлом году "Шахтер" дважды проиграл менхенгладбахской "Боруссии" — 0:6 и 0:4 — и все закончилось отставкой тренера Луиша Каштру", — сказал Решко.

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В статье: Стефан Решко Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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Комментарии (8)
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аалекс ( Крым)
10.11.2021 в 20:25
Возраст не щадит.
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0
-1
FC Energy (Новая Каховка)
10.11.2021 в 20:08
Луческу с Шахтером, победителем кубка УЕФА, вылетал из квалификации ЛЧ от Тимишоары. Что на это сказал бы "эксперт"?
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+2
0
ukatan (Харьковская обл.)
10.11.2021 в 19:51
А где узнать о достижениях Решко на тренерском поприще? Кого он тренировал? Ах, вообще никого? Так какого же...
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+3
-3
avatar
таврия19752009 (симферополь)
10.11.2021 в 19:47
Как будто Луческу не влетал всяким грандам
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+3
-2
Tom Valentine (Bolintci)
10.11.2021 в 19:47
Экс-игрок дворовой команды и бывший дворник дядя Петя теперь тоже является экспертом, слова которого ДОЛЖЕН публиковать каждый уважающий себя спортивный ресурс. Он заявил (дословно): "Нуу, мать!... Туды ево в качель... А шо такоэ???!!!"
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+2
-3
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
10.11.2021 в 19:43
Заключение не может допускать выглядит по меньшей мере странно.
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+2
-2
perogiv52 (.)
10.11.2021 в 19:22
Решко орешко , одни спецы, пришёл новый тренер своё видение как он хочет ,чтоб команда играла. Всё капец ты не то и куча негатива. Я еще не разу не видел, чтоб хоть один тренер Шахтёра доверял такому количеству молодым игрокам. Есть время для улучшения игры,а не будет значит увы .
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+3
-3
Fens 2012 (Борислав)
10.11.2021 в 19:47
Поддерживаю. Нужно человеку дать время. А через поражения проходили все, главное извлекать уроки .
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+4
-2


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