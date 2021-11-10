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Решко: Топ-наставник не может без шансов проигрывать Шерифу и терпеть фиаско 0:5 от Реала
Эксперт говорит, что квалификация Де Дзерби ниже, чем у Луческу
фото - ФК Шахтар (Донецьк)
Экс-защитник "Динамо" и бывший футбольный функционер Стефан Решко в комментарии газета Экспресс объяснил причины провала украинских клубов в
"Причины неудач наших клубов — в низком качестве игроков. Первая половина сезона показала, что наши гранды не готовы достойно представлять Украину на международной арене.
У "Шахтера" немного лучше динамовских футболисты, но у тренера ниже квалификация. Не может топ-наставник допускать поражение без шансов от "Шерифа" и разгромное фиаско со счетом 0:5 от "Реала".
Напомню, в прошлом году "Шахтер" дважды проиграл менхенгладбахской "Боруссии" — 0:6 и 0:4 — и все закончилось отставкой тренера Луиша Каштру", — сказал Решко.
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