Футболистка ПСЖ подозревается в умышленном нанесении травм одноклубнице

Футболистка "ПСЖ" и сборной Франции Амината Диалло заключена под стражу из-за подозрений в попытке травмировать одноклубницу Хейру Хамрауи, сообщает GFFN со ссылкой на L`Equipe. Девушка наняла людей, которые избили конкурентку по месту в составе.

Breaking | PSG & France teammate Aminata Diallo in police custody on allegations of attempting to physically injure Kheira Hamraoui to eliminate her in competition for places by having two masked men drag Hamraoui out of her car & punch & hit her legs. More follows. (L’Éq)