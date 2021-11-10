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Футболистка ПСЖ подозревается в умышленном нанесении травм одноклубнице

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Фантастическая история из женского футбола

Футболистка ПСЖ подозревается в умышленном нанесении травм одноклубнице

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Футболистка "ПСЖ" и сборной Франции Амината Диалло заключена под стражу из-за подозрений в попытке травмировать одноклубницу Хейру Хамрауи, сообщает GFFN со ссылкой на L`Equipe. Девушка наняла людей, которые избили конкурентку по месту в составе.

Сообщается, что Диалло наняла двух мужчин в масках, которые вытащили Хамрауи из машины и избили девушку по ногам.

Инцидент произошёл 4 ноября, в канун матча "ПСЖ" 9 ноября с мадридским "Реалом" в рамках женской Лиги Чемпионов.

Хамрауи не смогла принять участие в матче из-за полученных ушибов.

Также сообщается, что нескольким девушкам из состава "парижан" также поступали угрозы накануне нападения.

Матч против "Реала" закончился в пользу "ПСЖ" (4:0). Диалло отыграла 89 минут, после чего была заменена.

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В статье: Реал (Мадрид) ПСЖ женская Лига чемпионов
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Комментарии (1)
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PiterCantrope (Франківськ)
10.11.2021 в 23:31
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