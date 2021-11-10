Футболистка ПСЖ подозревается в умышленном нанесении травм одноклубнице

Футболистка "ПСЖ" и сборной Франции Амината Диалло заключена под стражу из-за подозрений в попытке травмировать одноклубницу Хейру Хамрауи, сообщает GFFN со ссылкой на L`Equipe. Девушка наняла людей, которые избили конкурентку по месту в составе.

Breaking | PSG & France teammate Aminata Diallo in police custody on allegations of attempting to physically injure Kheira Hamraoui to eliminate her in competition for places by having two masked men drag Hamraoui out of her car & punch & hit her legs. More follows. (L’Éq) — Get French Football News (@GFFN) November 10, 2021

Сообщается, что Диалло наняла двух мужчин в масках, которые вытащили Хамрауи из машины и избили девушку по ногам.

Инцидент произошёл 4 ноября, в канун матча "ПСЖ" 9 ноября с мадридским "Реалом" в рамках женской Лиги Чемпионов.

Хамрауи не смогла принять участие в матче из-за полученных ушибов.

Также сообщается, что нескольким девушкам из состава "парижан" также поступали угрозы накануне нападения.

Матч против "Реала" закончился в пользу "ПСЖ" (4:0). Диалло отыграла 89 минут, после чего была заменена.