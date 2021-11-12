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Стартовала продажа билетов на матч между Шахтером и Шерифом

Лига Чемпионов
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Стоимость - от 100 до 11 000 гривен

Стартовала продажа билетов на матч между Шахтером и Шерифом

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Стартовала продажа билетов на домашний матч "Шахтера" в групповом этапе Лиге чемпионов против молдавского "Шерифа". Игра пройдет 7 декабря в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 22:00.

Реализация билетов пройдет в два этапа.

1-й этап (с 12 ноября). Купить билеты на игру с "Шерифом" могут владельцы абонементов сезона-2021/22. Для них до 6 декабря включительно действует специальная скидка – 20% от стоимости билета в свободной продаже (4 билета в руки).

Также на этом этапе приоритетная возможность приобретения – у подписчиков Shakhtar Club. Каждый пользователь сервиса получит доступ к покупке в своем мобильном приложении. Для подписчиков специальная скидка – 10% от стоимости билета в свободной продаже (4 билета в руки), действует она только 3 дня (с 12 по 14 ноября включительно).

2-й этап (с 15 ноября). Свободная продажа на матч "Шахтер" – "Шериф".

Стартовая стоимость билетов

Standard: 100, 150, 200, 300, 400 и 500 гривен;
SkyUp Club: 700 гривен;
The Club (снек-меню): 1 000/1 500 гривен;
The Lounge (с пакетом гостеприимства): 4 000 гривен;
Sky Box: 9 000–11 000 гривен.

Приобрести билеты на матч "Шахтер" – "Шериф" можно:

- онлайн на shakhtar.com;
- на сайтах-партнерах клуба;
- в кассах НСК "Олимпийский".

В связи с введением "красного" уровня эпидемиологической опасности в Киеве доступ на трибуны будет разрешен только при наличии таких документов:

- отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, которое проведено не более чем за 72 часа до матча;

- или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами двудозной вакцины (сертификаты);

- или документ, подтверждающий выздоровление лица от COVID-19.

Проверка будет производиться перед входом на стадион.

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В статье: Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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