Основной защитник Интера заблаговременно покинул поле в матче сборной из-за травмы. Впереди встреча с Шахтером

Центральный защитник "Интера" Стефан де Врей не смог до конца доиграть вчерашний матч сборной Нидерландов против Черногории. В одном из моментов после рывка игрок схватился за заднюю часть бедра – скорее всего, дернул мышцу.

Читайте также Отбор на ЧМ-2022. Дубль Депая не помог Нидерландам победить Черногорию

Он сразу попросил замену, и вместо него вышел его партнер по амплуа Маттейс де Лигт. Стефан хромая покинул поле.

Отметим, что последний раз де Врей пропускал матчи из-за травмы еще в сентябре прошлого 2019 года. Тогда он не сыграл в двух поединках сборной, а также в стольких же встречах клуба.

Напомним, что "Интер", за который выступает центральный защитник, будет совсем скоро противостоять "Шахтеру" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Команды встретятся 24 ноября на “Сан Сиро” в Милане.