Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Основной защитник Интера заблаговременно покинул поле в матче сборной из-за травмы. Впереди встреча с Шахтером
Может быть важная потеря для действующих чемпионов Италии.
Центральный защитник "Интера" Стефан де Врей не смог до конца доиграть вчерашний матч сборной Нидерландов против Черногории. В одном из моментов после рывка игрок схватился за заднюю часть бедра – скорее всего, дернул мышцу.
Он сразу попросил замену, и вместо него вышел его партнер по амплуа Маттейс де Лигт. Стефан хромая покинул поле.
Отметим, что последний раз де Врей пропускал матчи из-за травмы еще в сентябре прошлого 2019 года. Тогда он не сыграл в двух поединках сборной, а также в стольких же встречах клуба.
Напомним, что "Интер", за который выступает центральный защитник, будет совсем скоро противостоять "Шахтеру" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Команды встретятся 24 ноября на “Сан Сиро” в Милане.
Популярное сейчас
- Хорватия - Россия. Анонс и прогноз на матч отбора ЧМ-2022 на 14.11.2021
- Теперь Украине нужна только победа. Турнирная таблица в группе D после побед Финляндии и Франции
- Отбор на ЧМ-2022. Дубль Депая не помог Нидерландам победить Черногорию
- Мудрик: Аплодисменты на Сантьяго Бернабеу – это как в сказке
- Гомосятина из всех щелей. Украинский форвард сделал рецензию на новый фильм MARVEL. ФОТО
- Зинченко и Матвиенко стали кумовьями - ФОТО