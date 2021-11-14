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Основной защитник Интера заблаговременно покинул поле в матче сборной из-за травмы. Впереди встреча с Шахтером

Лига Чемпионов
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Может быть важная потеря для действующих чемпионов Италии.

Основной защитник Интера заблаговременно покинул поле в матче сборной из-за травмы. Впереди встреча с Шахтером

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Центральный защитник "Интера" Стефан де Врей не смог до конца доиграть вчерашний матч сборной Нидерландов против Черногории. В одном из моментов после рывка игрок схватился за заднюю часть бедра – скорее всего, дернул мышцу.

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Он сразу попросил замену, и вместо него вышел его партнер по амплуа Маттейс де Лигт. Стефан хромая покинул поле.

Отметим, что последний раз де Врей пропускал матчи из-за травмы еще в сентябре прошлого 2019 года. Тогда он не сыграл в двух поединках сборной, а также в стольких же встречах клуба.

Напомним, что "Интер", за который выступает центральный защитник, будет совсем скоро противостоять "Шахтеру" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Команды встретятся 24 ноября на “Сан Сиро” в Милане.

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В статье: Нидерланды Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Стефан де Врей
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