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Шахтер начал продажу билетов на выездной матч с Интером

Лига Чемпионов
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Стоимость билета в фан-сектор - 20 евро

Шахтер начал продажу билетов на выездной матч с Интером

Фото: Александр Приходько

Новина українською

"Шахтер" начал продажу билетов на выездной матч против "Интера" в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Стоимость билета – 20 евро (620 гривен). На стадионе "Интера" болельщикам донецкой команды выделены сектора 311-315. Чтобы попасть на стадион, помимо билета, болельщики должны предъявить сертификат о вакцинации или ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до начала игры.

Детальнее ознакомиться со схемой покупкой билетов можно на официальном сайте "Шахтера".

Напомним, матч "Интер" - "Шахтер" состоится 24 ноября в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца". Игра начнется в 19:45 по киевскому времени.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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