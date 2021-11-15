Шахтер начал продажу билетов на выездной матч с Интером

"Шахтер" начал продажу билетов на выездной матч против "Интера" в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Стоимость билета – 20 евро (620 гривен). На стадионе "Интера" болельщикам донецкой команды выделены сектора 311-315. Чтобы попасть на стадион, помимо билета, болельщики должны предъявить сертификат о вакцинации или ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до начала игры.

Детальнее ознакомиться со схемой покупкой билетов можно на официальном сайте "Шахтера".

Напомним, матч "Интер" - "Шахтер" состоится 24 ноября в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца". Игра начнется в 19:45 по киевскому времени.