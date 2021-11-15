Динамо начало реализацию билетов на матч с Баварией. Цены - от 150 до 7 000 гривен

" Динамо " начало реализацию билетов на матч 5-го тура Лиги чемпионов против "Баварии", который пройдет 23 ноября в 19.45 на НСК "Олимпийский".

Количество билетов ограничено, цена билетов варьируется от 150 до 7 000 гривен.

Для владельцев абонементов предусмотрена возможность забрать свои зарезервированные места со скидкой 15%.

В связи с введением "красного" уровня эпидемиологической опасности на территории Киева доступ на трибуны будет разрешен только при наличии следующих документов:

отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, которое проведено не более чем за 72 часа матча, или

отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, проведенного не более чем за 72 часа до матча, или

документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами двудозной вакцины (зеленые сертификаты);

документ, подтверждающий выздоровление лица от COVID-19

Проверка будет производиться перед входом на арену.

Указанное требование не распространяется на лиц, не достигших 18 лет.