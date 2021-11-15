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Динамо начало реализацию билетов на матч с Баварией. Цены - от 150 до 7 000 гривен

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Поединок состоится 23 ноября

Динамо начало реализацию билетов на матч с Баварией. Цены - от 150 до 7 000 гривен

фото - Олександр Приходько

Новина українською

"Динамо" начало реализацию билетов на матч 5-го тура Лиги чемпионов против "Баварии", который пройдет 23 ноября в 19.45 на НСК "Олимпийский".

Количество билетов ограничено, цена билетов варьируется от 150 до 7 000 гривен.

Для владельцев абонементов предусмотрена возможность забрать свои зарезервированные места со скидкой 15%.

В связи с введением "красного" уровня эпидемиологической опасности на территории Киева доступ на трибуны будет разрешен только при наличии следующих документов:

  • отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, которое проведено не более чем за 72 часа матча, или
  • отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, проведенного не более чем за 72 часа до матча, или
  • документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами двудозной вакцины (зеленые сертификаты);
  • документ, подтверждающий выздоровление лица от COVID-19

Проверка будет производиться перед входом на арену.

Указанное требование не распространяется на лиц, не достигших 18 лет.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев)
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Комментарии (6)
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NORDOS
15.11.2021 в 20:38
Кращий клуб України проти кращого клубу Німеччини. буде цікаво. та й не дорого
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
15.11.2021 в 19:55
Почему все решили ,что только пять?
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+1
0
Alle Garage (Харьков)
15.11.2021 в 19:28
Маркетинг по-динамовски: - заплати 7 тонн гривен и воочию посмотри, как в ворота Бущана залетит 5 мячей‼️ - испорти себе настроение за свои же деньги‼️ - а также бонус: отморозь себе яйца и испачкай одежду на не мытых сидушках Олимпийского, заработай себе хронический цистит с пиелонефритом‼️ И помни - мы будем очень рады видеть тебя снова
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+2
0
команид (Киев)
15.11.2021 в 19:08
Печально, но скорее всего так и будет, штук пять залетит точно(
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+3
0
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kotіgorok (Чернiгiв)
15.11.2021 в 20:12
А что печального-то? Наоборот, весело будет!
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0
0
ZSTV1223 (Черкаси)
15.11.2021 в 18:25
Дивитись на морозі як хлопчиків в білих футболках возять по полю півтори години та ще й за це гроші платити думаю буде не багато охочих.
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+4
0


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