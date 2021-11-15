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Динамо начало реализацию билетов на матч с Баварией. Цены - от 150 до 7 000 гривен
Поединок состоится 23 ноября
фото - Олександр Приходько
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Количество билетов ограничено, цена билетов варьируется от 150 до 7 000 гривен.
Для владельцев абонементов предусмотрена возможность забрать свои зарезервированные места со скидкой 15%.
В связи с введением "красного" уровня эпидемиологической опасности на территории Киева доступ на трибуны будет разрешен только при наличии следующих документов:
- отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, которое проведено не более чем за 72 часа матча, или
- отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, проведенного не более чем за 72 часа до матча, или
- документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами двудозной вакцины (зеленые сертификаты);
- документ, подтверждающий выздоровление лица от COVID-19
Проверка будет производиться перед входом на арену.
Указанное требование не распространяется на лиц, не достигших 18 лет.
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