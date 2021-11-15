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Основной центрбек Интера пропустит матч с Шахтером

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Стефан де Врей выбыл на 10-14 дней

Основной центрбек Интера пропустит матч с Шахтером

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Центральный защитник "Интера" Стефан де Врей из-за травмы не смог до конца доиграть матч сборной Нидерландов против Черногории (2:2).

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, у оборонца, который уже вернулся в расположение "Инетра", диагностирована травма мышц бедра.

По прогнозам врачей, восстановление Де Врея займет 10-14 дней. Он точно пропустит матч против "Шахтера" (24 ноября) и важный поединок в Серии А против "Наполи" (21 ноября).

Напомним, что в нынешнем сезоне на счету 29-летнего Де Врея 1 гол в 15 матчах за "Интер" во всех турнирах.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Стефан де Врей
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Источник:
La Gazzetta dello Sport

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