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Основной центрбек Интера пропустит матч с Шахтером
Стефан де Врей выбыл на 10-14 дней
Центральный защитник "
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, у оборонца, который уже вернулся в расположение "Инетра", диагностирована травма мышц бедра.
По прогнозам врачей, восстановление Де Врея займет 10-14 дней. Он точно пропустит матч против "Шахтера" (24 ноября) и важный поединок в Серии А против "Наполи" (21 ноября).
Напомним, что в нынешнем сезоне на счету 29-летнего Де Врея 1 гол в 15 матчах за "Интер" во всех турнирах.
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