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Алексис Санчес пропустит матч с Шахтером

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Это будет на руку донецкому клубу

Алексис Санчес пропустит матч с Шахтером

Новина українською

Форвард "Интера" Алексис Санчес вернулся из расположения сборной Чили с травмой. У игрока перенапряжение мышц бедра.

Восстановление 32-летнего чилийца займет примерно две недели. Это значит, что он точно пропустит матч с "Наполи" и , скорее всего, матч пятого тура Лиги чемпионов против "Шахтера" (24 ноября).

Ранее сообщалось о том, что матч с "Шахтером" также пропустит защитник "Интера" Стефан Де Врей.

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В статье: Алексис Санчес Интер (Милан)
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
18.11.2021 в 18:56
Шахтер - чемпион!!!!
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