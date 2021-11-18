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Алексис Санчес пропустит матч с Шахтером
Это будет на руку донецкому клубу
Форвард "Интера" Алексис Санчес вернулся из расположения сборной Чили с травмой. У игрока перенапряжение мышц бедра.
Восстановление 32-летнего чилийца займет примерно две недели. Это значит, что он точно пропустит матч с "Наполи" и , скорее всего, матч пятого тура Лиги чемпионов против "Шахтера" (24 ноября).
Ранее сообщалось о том, что матч с "Шахтером" также пропустит защитник "Интера" Стефан Де Врей.
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
18.11.2021 в 18:56
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