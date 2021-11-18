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Впервые в истории Украины. Жилстрой-1 побеждает в группе женской Лиги чемпионов
Наконец-то!
Фото: ФК Жилстрой-1 / Автор неизвестен
Харьковский "Жилстрой-1" одержал дебютную для себя и для украинского футбола в целом победу на групповом этапе Лиги чемпионов. Украинский чемпион переиграл на выезде исландский "Брейдаблик".
Первые минут двадцать харьковчанки взяли для акклиматизации: играть пришлось на искусственном газоне плюс при мокром снеге, который однозначно не добавлял к креативу. Где-то с середины первого тайма "Жилстрой-1" стал постепенно прихватывать инициативу в свои руки. Поначалу подводила реализация, но забить до свистка на перерыв всё же удалось: Овдийчук здорово запепилась за мяч в районе центрального круга, дотащила его до чужой штрафной и вырезала идеальную передачу низом на дальнюю стойку на Шевчук.
Старт второго тайма также получился для нас тяжёлым. Тем не менее, свой шанс мы также нашли: в контратаке Шевчук замкнула дальнюю штангу после диагональной передачи. Увы, взятие ворот арбитры отменили из-за "вне игры" у забивавшей.
И всё же второй легитимный гол в ворота исландок залетел: шикарная вертикальная передача по флангу от Басанской нашла Овдийчук, та убежала от оппонентки и перебросила голкипера ударом из-за пределов штрафной.
"Жилстрой-1" набирает четыре очка после четырёх туров группового этапа женской Лиги чемпионов. Показатель неплохой, но о большем пока думать не приходится: в двух заключительных матчах будут поединки против фавориток нашего квартета, "Реала" и ПСЖ (им сегодня ещё играть между собой). Найти очки в этих встречах будет тяжело.
"Брейдаблик" - "Жилстрой-1" 0:2
Голы: Шевчук 42, Овдийчук 74
"Брейдаблик": Иварсдоттир, А.Арнадоттир, К.Арнадоттир, Халльдорсдоттир, Магнусдоттир, Цимер, Томасдоттир (Кристьянсдоттир 80), Сорее (Сигургерсдоттир 80), Антонсдоттир, Альбертсдоттир.
"Жилстрой-1": Яман, Басанская, Л. Шматко, Алексанян (Купьяк 84), Шевчук, Петрик (Кочнева 66), Апанащенко, Анастасия Воронина, Бойченко (Анна Воронина 80), Садыкоглу, Овдийчук.
Предупреждения: Бойченко 36, Шматко 55
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