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Гол Ольги Овдийчук претендует на звание лучшего в туре женской ЛЧ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Украинка внесла значительный вклад в победу

Гол Ольги Овдийчук претендует на звание лучшего в туре женской ЛЧ

Фото: UEFA

Новина українською

В четверг, 18 ноября, в рамках 4-го тура группового этапа женской Лиги чемпионов "Жилстрой-1" одержал уверенную победу над "Брейдабликом" со счетом 2:0.

Авторкой одного из забитый мячей в составе харьковской команды стала футболистка Ольга Овдийчук, которую пресс-служба УЕФА включила в число кандидаток на лучший гол минувшего тура в женской ЛЧ.

Конкурентами украинки являются Вивианне Мидема ("Арсенал"), Саманта Керр ("Челси") и Сакина Каршауи ("ПСЖ").

Проголосовать и поддержать Ольгу Овдийчук можно на официальном сайте УЕФА.

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В статье: Жилстрой-1 (Харьков) Ольга Овдийчук женская Лига чемпионов
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Источник:
UEFA

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.11.2021 в 11:30
Какая милая дзюндзюрочка))
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