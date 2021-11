Гол Ольги Овдийчук претендует на звание лучшего в туре женской ЛЧ

В четверг, 18 ноября, в рамках 4-го тура группового этапа женской Лиги чемпионов "Жилстрой-1" одержал уверенную победу над "Брейдабликом" со счетом 2:0.

Авторкой одного из забитый мячей в составе харьковской команды стала футболистка Ольга Овдийчук, которую пресс-служба УЕФА включила в число кандидаток на лучший гол минувшего тура в женской ЛЧ.

Конкурентами украинки являются Вивианне Мидема ("Арсенал"), Саманта Керр ("Челси") и Сакина Каршауи ("ПСЖ").

Проголосовать и поддержать Ольгу Овдийчук можно на официальном сайте УЕФА.

These goals = ????????????????



A look at the #UWCL Goal of the Week contenders:



???? @VivianneMiedema

???? @samkerr1

???? Olha Ovdiychuk

???? @SakinaKarchaoui



What's your favourite one? @heineken | #UWCLGOTW