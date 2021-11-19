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Гол Ольги Овдийчук претендует на звание лучшего в туре женской ЛЧ
Украинка внесла значительный вклад в победу
Фото: UEFA
В четверг, 18 ноября, в рамках 4-го тура группового этапа женской Лиги чемпионов "Жилстрой-1" одержал уверенную победу над "Брейдабликом" со счетом 2:0.
Авторкой одного из забитый мячей в составе харьковской команды стала футболистка Ольга Овдийчук, которую пресс-служба УЕФА включила в число кандидаток на лучший гол минувшего тура в женской ЛЧ.
Конкурентами украинки являются Вивианне Мидема ("Арсенал"), Саманта Керр ("Челси") и Сакина Каршауи ("ПСЖ").
Проголосовать и поддержать Ольгу Овдийчук можно на официальном сайте УЕФА.
These goals = ????????????????— UEFA Women’s Champions League (@UWCL) November 18, 2021
A look at the #UWCL Goal of the Week contenders:
???? @VivianneMiedema
???? @samkerr1
???? Olha Ovdiychuk
???? @SakinaKarchaoui
What's your favourite one? @heineken | #UWCLGOTW
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