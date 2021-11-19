  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Де Дзерби: Обыграем Интер и Шериф - и для Шахтера откроются все двери
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Де Дзерби: Обыграем Интер и Шериф - и для Шахтера откроются все двери

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Тренер "горняков" - о решающих матчах в Лиге чемпионов

Де Дзерби: Обыграем Интер и Шериф - и для Шахтера откроются все двери

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби поделился мыслями от решающих матчей группового этапа Лиги чемпионов.

"Я не считаю, что матч с "Рухом" менее важен, чем с "Интером". До зимних каникул у нас четыре очень важных поединка в чемпионате. В них мы хотим набрать 12 очков, потому что, к сожалению, 13 невозможно.

Потом будем думать о матчах с "Интером" и "Шерифом", и постараемся выиграть оба. Если мы одержим две победы, нам откроются все двери", - сказал Де Дезрби.

Напомним, 24 ноября "Шахтер" на выезде сыграет против "Интера", а 7 декабря примет молдавский "Шериф". После четырех туров команда Роберто Де Дзерби занимает последнее место в группе D.

Читайте такжеДе Дзерби подтвердил интерес Шахтера к лучшему бомбардиру чемпионата Аргентины
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтер

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.11.2021 в 11:49
Так и будет
Ответить
0
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
19.11.2021 в 11:34
так как вы играете у Интера не выиграете а у Шерифа посмотрим
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...