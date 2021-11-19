Де Дзерби: Обыграем Интер и Шериф - и для Шахтера откроются все двери

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби поделился мыслями от решающих матчей группового этапа Лиги чемпионов.

"Я не считаю, что матч с "Рухом" менее важен, чем с "Интером". До зимних каникул у нас четыре очень важных поединка в чемпионате. В них мы хотим набрать 12 очков, потому что, к сожалению, 13 невозможно.

Потом будем думать о матчах с "Интером" и "Шерифом", и постараемся выиграть оба. Если мы одержим две победы, нам откроются все двери", - сказал Де Дезрби.