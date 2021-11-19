Стало известно, сколько зрителей ожидается на матче Интер - Шахтёр

На матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между миланским "Интером" и донецким "Шахтером" ожидается около 50 тысяч болельщиков. Об этом сообщает FcInterNews со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, на данный момент уже продано 40 тысяч билетов на игру. Общая вместительность стадиона "Джузеппе Меацца" составляет 80 тысяч мест. При этом из-за пандемии коронавируса местные власти разрешили заполнять арену на 75% от вместительности.

Напомним, матч "Интер" - "Шахтер" состоится в среду, 24 ноября. Начало встречи - в 19:45.