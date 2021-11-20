Суркис: У нас есть какие-то призрачные шансы зацепиться за евровесну

Президент киевского " Динамо " Игорь Суркис поделился ожиданиями от матча 5-го утра Лиги чемпионов с "Баварией", который состоится во вторник, 23 ноября.

— Какие у вас ожидания от встречи с, пожалуй, сильнейшим клубом мира?

— Неправильно, если мы будем искать оправдания — против нас самый сильный клуб и так далее. Нужно выходить на поле, бороться и доказывать. Футболисты ведь смотрят на Запад. Но в таких матчах они должны доказывать, что они достойны играть в топ чемпионатах. Сборная же сыграла достойно с Францией, Испанией... Нужно выходить и играть, никого не бояться. И не делать детских ошибок, таких, какие мы допустили в Мюнхене. Мы можем проиграть, но смотря как — отдаваясь в игре, борясь до последнего. У нас есть какие-то призрачные шансы зацепиться за евровесну. Хотелось бы набрать больше очков, забить мячи в еврокубках. Очень бы этого хотелось. Хотя я лично понимаю, что "Бавария" это сегодня топ-клуб, и команда показывает на сегодняшний день фантастический футбол.

— Этот тур в Лиге чемпионов — ключевой?

— Считаю, что для продолжения борьбы в еврокубках он ключевой. Естественно, многое будет зависеть от того, как сыграют "Барселона" с "Бенфикой". Но если мы зацепимся за очки, и "Бенфика" не выиграет, то мы можем на их поле побороться. Мы могли в первом матче с "Бенфикой" как выиграть, так и проиграть. Хотелось бы увидеть хороший, качественный футбол. Чтобы не было боязни и авантюры в обороне.