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Как не остаться без евровесны. Варианты для Динамо, Шахтера и Зари на предпоследний тур групп

Лига Чемпионов
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Очень опасная ситуация

Как не остаться без евровесны. Варианты для Динамо, Шахтера и Зари на предпоследний тур групп

Фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Через несколько дней стартует очередной, уже пятый, тур группового раунда еврокубков. Во вторник, среду и четверг свои матчи проведут соответственно "Динамо", "Шахтер" и "Заря". Проведут под огромным давлением, ведь все три команды находятся в шаге от преждевременного прекращения борьбы в еврокубках.

Что нужно, чтобы украинские полпреды сохранили шансы на продолжение борьбы за еврокубковую весну? "Шахтер" и "Динамо" после четырех матчей идут последними в своих квартетах Лиги чемпионов, "Заря" – третьей в квартете Лиги конференций. Итак, чтобы заранее не упустить шансов на выход из группы, представителям УПЛ нужно:

  • "Шахтеру" нужно победить "Интер" на выезде. Ничья или поражение, независимо от результата параллельного поединка между "Реалом" и "Шерифом", будет означать финиш "горняков" на последнем месте в группе;

  • "Динамо" в домашнем матче против "Баварии" нужно сыграть не хуже, чем "Бенфика" в гостевом матче сыграет с "Барселоной";

  • "Заре" нужно на выезде не проиграть "Роме". В случае поражения украинской команды, она сохранит шансы на выход из группы, если "Буде/Глимт" в параллельном поединке дома не победит ЦСКА (София).

Напомним, что последний сезон, в котором Украина не была представлена в еврокубках весной, состоялся почти пятнадцать лет назад – 2007/08.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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