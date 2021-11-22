В ожидании реванша, или Первый скачок к своей высшей точке. Динамо – Бавария. 16.03.1977 #Ретростроки

UA-Футбол продолжает рубрику, посвященную выступлениям украинских команд в европейских клубных турнирах. В сезоне-1965/66 киевское "Динамо" сыграло в Кубке обладателей Кубков с ирландским "Колрейном" – тогда начался не только отсчет официальных матчей украинских команд в международных соревнованиях, но и поиск программ, выпущенных к престижным поединкам.

В прошлом футбольные программки являлись неотъемлемым атрибутом болельщика, удобным источником информации, которую необходимо было изучить уважающему себя фанату накануне приема европейских гостей. Сегодня же, в дни доминирования Интернета над бумагой, программки – это и предмет коллекционирования, и важная часть футбольной истории.

Мы презентуем возможность окунуться в #Ретростроки разных лет, прочесть интервью интересных личностей и ожидания от игры в исполнении украинских команд, сравнить их с реальностью, не спеша изучить цифры, поностальгировать за яркими составами любимых клубов, обратить внимание на постеры, рекламу и другие детали конкретной эпохи.

Во вторник, 23 ноября 2021 года, "Динамо" встретится с "Баварией" на НСК "Олимпийский". Подопечным Мирчи Луческу в этом матче нужно сыграть не хуже, чем "Бенфика" в гостевом поединке сыграет с "Барселоной". Накануне 5-го тура группового раунда ЛЧ сезона-2021/22 мы вспомним, как 44 года назад киевляне впервые в своей истории готовились сыграть с мюнхенцами дома в рамках главного клубного европейского турнира.

Весна 1977-го, "Динамо" в статусе победителя розыгрыша Кубка обладателей Кубков и обладателя Суперкубка УЕФА уверенно разбивало соперников в КЕЧ-1976/77, стремилось реабилитироваться за болезненный вылет из четвертьфинала в предыдущем розыгрыше соревнования от французского "Сент-Этьена" (победа 2:0 дома, поражение 3:0 в гостях). Киевляне не заметили в первом раунде "Партизан" (3:0, 2:0), уничтожили во втором ПАОК (4:0, 2:0), а дальше, на знакомой для себя стадии, встретились со старыми знакомыми из Мюнхена.

Первый поединок, как и в случае с Суперкубком УЕФА-1975, прошел в гостях. 2 марта на мюнхенском "Олимпийском" "Бавария" минимально обыграла "Динамо" (1:0), единственный гол в матче, прямо в раздевалку, провел Райнер Кюнкель (43'). Тем не менее, уже дома, 16 марта, команда Валерия Лобановского дожала немцев. Да, нервы у гостей не выдержали – на 83-й минуте справедливый пенальти реализовал Леонид Буряк, а Петр Слободян, замкнув головой подачу со стандарта, удвоил цифры на табло на глазах 102 тысяч болельщиков и свел на нет необходимость дополнительного времени (2:0).

Фотогалерея

Четвертьфинал был успешно преодолен, впервые в истории данного турнира команда из СССР вышла в полуфинал соревнования. На этапе ½ "Динамо" уступило другому представителю ФРГ, а именно "Боруссии" из Менхенгладбаха (победа 1:0 дома, но поражение 2:0 на выезде). В финале чемпион ФРГ проиграл английскому "Ливерпулю" (3:1).

Полуфинал КЕЧ / ЛЧ – это наивысшее достижение для киевлян в погоне за "ушастым" трофеем. Лобановский еще дважды достиг данной точки, в сезонах-1986/1987 и -1998/1999, уже со второй и третьей версиями своих лучших киевских команд соответственно.

Программку также можно изучить / скачать в pdf-формате.