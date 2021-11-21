Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Турецкие арбитры обслужат матч между Динамо и Баварией
Главный судья уже встречался с "бело-синими"
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вторник, 23 ноября, киевское "Динамо" встретится с мюнхенской "Баварией" в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов на НСК "Олимпийский". УЕФА назначила на этот матч турецкую бригаду арбитров во главе с Халилом Мелером.
Ему на линиях будут помогать Мустафа Энсой и Ибрагим Чаглар Уярджан. Четвертый арбитр – Арда Кардешлер.
На VAR тоже представлены турецкие судьи: главный – Мэтте Калкаван, его ассистент – Абдулкадир Битиген.
Отметим, что "Динамо" уже пересекалось с Халилом Мелером в еврокубках. В октябре 2019-го киевляне на “Олимпийском” сыграли вничью с “Копенгагеном” 1:1. Тогда арбитр показал шесть желтых карточек.
Интересно, что в нынешнем сезоне Мелер работал на двух матчах групповой стадии еврокубков, в которых назначил три пенальти.
"Динамо" и "Бавария" сойдутся в очном поединке во вторник, 23 ноября. Старт встречи намечен на 19:45.
Популярное сейчас
- Официально: МЮ уволил Сульшера
- Ребров не хочет продлевать контракт с Аль-Айном. Клуб ищет ему замену
- Третье место Днепра-1, прогресс Украины, первая победа Хави. Главные новости за 20 ноября
- Гол Ольги Овдийчук претендует на звание лучшего в туре женской ЛЧ
- Куражился, как мог: сербский бомбардир затроллил Роналду банкой кока-колы
- Супруга Зубкова: Мой муж должен зарабатывать от 10 тысяч евро. Мне нужно три