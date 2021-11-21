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Турецкие арбитры обслужат матч между Динамо и Баварией

Лига Чемпионов
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Главный судья уже встречался с "бело-синими"

Турецкие арбитры обслужат матч между Динамо и Баварией

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Во вторник, 23 ноября, киевское "Динамо" встретится с мюнхенской "Баварией" в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов на НСК "Олимпийский". УЕФА назначила на этот матч турецкую бригаду арбитров во главе с Халилом Мелером.

Ему на линиях будут помогать Мустафа Энсой и Ибрагим Чаглар Уярджан. Четвертый арбитр – Арда Кардешлер.

На VAR тоже представлены турецкие судьи: главный – Мэтте Калкаван, его ассистент – Абдулкадир Битиген.

Отметим, что "Динамо" уже пересекалось с Халилом Мелером в еврокубках. В октябре 2019-го киевляне на “Олимпийском” сыграли вничью с “Копенгагеном” 1:1. Тогда арбитр показал шесть желтых карточек.

Интересно, что в нынешнем сезоне Мелер работал на двух матчах групповой стадии еврокубков, в которых назначил три пенальти.

"Динамо" и "Бавария" сойдутся в очном поединке во вторник, 23 ноября. Старт встречи намечен на 19:45.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев)
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Источник:
УЕФА

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