Динамо - Бавария. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лига чемпионов

Вот это уж точно последний шанс. Последний шанс для "Динамо" зацепиться за возможность продолжить борьбу за евровесну. В поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов перед "Динамо" стоит четкая задача – сыграть не хуже, чем "Бенфика" в гостях сыграет против "Барселоны". При таком развитии событий декабрьская поездка в Лиссабон на матч шестого тура Лиги чемпионов не будет просто экскурсией.

"Бавария" в Киев отправится в неоптимальном составе. Есть несколько потерь из-за коронавируса. Также не самое лучшее у мюнхенцев моральное состояние после поражения в чемпионате от "Аусбурга". Очень интересно, как это отразится на команде Юлиана Нагельсмана.

Будем узнавать вместе. Матч состоится во вторник, 23-го ноября 2021-го года, в 19:45. Прямая онлайн видео трансляция пройдет на OTT-платформе MEGOGO. Также футбол будет доступен на ресурсе Воля ТВ.

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