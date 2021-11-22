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Интер и Шахтер рассудит бригада арбитров из Румынии
В начале ноября румын судил матч "Динамо" - "Барселона"
Фото: fcdynamo.com
В рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграет выездной матч против "Интера".
Поединок между командами рассудит бригада арбитров из Румынии во главе с 46-летним Овидиу Хацеганом.
На линиях ему будут помогать соотечественники Мирча Михаил Григориу и Себастьян Георге. Обязанности четвертого рефери выполнит Раду Петреску.
Арбитром VAR назначен немец Кристиан Дингерт, его помощник — Марко Фритц.
Напомним, в начале ноябре Хацеган обслуживал матч "Динамо" - "Барселона" (0:1), показав пять желтых карточек. Этим летом, румын также судил матч "горняков" в 3-м квалификационном раунде ЛЧ против "Генка" (2:1).
Матч "Интер" - "Шахтер" состоится в среду, 24 ноября в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца". Начало встречи - в 19:45.
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