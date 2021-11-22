Интер и Шахтер рассудит бригада арбитров из Румынии

В рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграет выездной матч против "Интера".

Поединок между командами рассудит бригада арбитров из Румынии во главе с 46-летним Овидиу Хацеганом.

На линиях ему будут помогать соотечественники Мирча Михаил Григориу и Себастьян Георге. Обязанности четвертого рефери выполнит Раду Петреску.

Арбитром VAR назначен немец Кристиан Дингерт, его помощник — Марко Фритц.

Напомним, в начале ноябре Хацеган обслуживал матч "Динамо" - "Барселона" (0:1), показав пять желтых карточек. Этим летом, румын также судил матч "горняков" в 3-м квалификационном раунде ЛЧ против "Генка" (2:1).

Матч "Интер" - "Шахтер" состоится в среду, 24 ноября в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца". Начало встречи - в 19:45.