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Тренер Интера: Самый важный матч сезона будет с Шахтером в ЛЧ

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"Горняки" сыграют с "нерадзурри" в среду, 24 ноября

Тренер Интера: Самый важный матч сезона будет с Шахтером в ЛЧ

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Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги прокомментировал победу в матче с "Наполи" (3:2) в рамках 13-го тура Серии А.

"Это была одна из ключевых игр сезона, хотя самая важная ждёт нас в среду (с "Шахтёром" - прим.). Мы обыграли очень сильный "Наполи" и сделали это заслуженно. Против такой команды всегда непросто играть, учитывая, что у них самая лучшая статистика владения мячом в Серии А — 60 процентов.

У нас было несколько игроков, которые поздно вернулись после игр за сборные. Джеко явно был не в лучшей форме, а Корреа почувствовал недомогание, иначе я не стал бы его менять.

Мы должны продолжать в том же духе. Теперь нужно сосредоточиться на Лиге чемпионов, ведь "Интер" уже давно не выходил в плей-офф. Сейчас же у нас наконец-то появилась хорошая возможность сделать это", — цитирует Индзаги Football Italia.

Напомним, матч 5-го тура группового этапа ЛЧ "Интер" - "Шахтер" состоится в эту среду, 24 ноября. Начало - в 19:45.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Симоне Индзаги
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Источник:
Football Italia

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