Кардаш: Не думаю, что из-за кадровых проблем Баварии, Динамо может рассчитывать на какие-то дивиденды

23 ноября в групповом раунде Лиги чемпионов "Динамо" будет принимать "Баварию". Экс-игрок киевлян Василий Кардаш рассказал, что может помочь динамовцам бросить вызов немецкому гранду.

"Несмотря на вспышку коронавируса в "Баварии", мюнхенцы остаются фаворитами в завтрашнем противостоянии. Ведь аже игроки ротации "Баварии" - это мастера высочайшего класса. Поэтому не думаю, что из-за кадровых проблем гостей киевляне могут рассчитывать на какие-то дивиденды. В первую очередь, все зависит от самих динамовцев.

Прежде всего, нужно постараться избегать элементарных ошибок в обороне, дорожить мячом, поскольку "Бавария" хороша в отборе и молниеносно переходит от защиты в наступление.

Игроки "Динамо" должны четко знать свой маневр, делать ставку на домашние заготовки про стандартных положениях и атаки вторым темпом. А еще подопечным Mирчи Луческу нужно помнить, чтобы оставались шансы пробиться в еврокубковую весну, завтра желательно не проиграть", - сказал Ккардаш.