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Кардаш: Не думаю, что из-за кадровых проблем Баварии, Динамо может рассчитывать на какие-то дивиденды
Завтра киевлян ожидает непростой матч
фото - ФК "Динамо" Київ
23 ноября в групповом раунде
"Несмотря на вспышку коронавируса в "Баварии", мюнхенцы остаются фаворитами в завтрашнем противостоянии. Ведь аже игроки ротации "Баварии" - это мастера высочайшего класса. Поэтому не думаю, что из-за кадровых проблем гостей киевляне могут рассчитывать на какие-то дивиденды. В первую очередь, все зависит от самих динамовцев.
Прежде всего, нужно постараться избегать элементарных ошибок в обороне, дорожить мячом, поскольку "Бавария" хороша в отборе и молниеносно переходит от защиты в наступление.
Игроки "Динамо" должны четко знать свой маневр, делать ставку на домашние заготовки про стандартных положениях и атаки вторым темпом. А еще подопечным Mирчи Луческу нужно помнить, чтобы оставались шансы пробиться в еврокубковую весну, завтра желательно не проиграть", - сказал Ккардаш.
Напомним, что поединок группового турнира Лиги чемпионов "Динамо" - "Бавария" начнется 23 ноября в 19.45.
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