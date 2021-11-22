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Кардаш: Не думаю, что из-за кадровых проблем Баварии, Динамо может рассчитывать на какие-то дивиденды

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Завтра киевлян ожидает непростой матч

Кардаш: Не думаю, что из-за кадровых проблем Баварии, Динамо может рассчитывать на какие-то дивиденды

фото - ФК "Динамо" Київ

Новина українською

23 ноября в групповом раунде Лиги чемпионов "Динамо" будет принимать "Баварию". Экс-игрок киевлян Василий Кардаш рассказал, что может помочь динамовцам бросить вызов немецкому гранду.

"Несмотря на вспышку коронавируса в "Баварии", мюнхенцы остаются фаворитами в завтрашнем противостоянии. Ведь аже игроки ротации "Баварии" - это мастера высочайшего класса. Поэтому не думаю, что из-за кадровых проблем гостей киевляне могут рассчитывать на какие-то дивиденды. В первую очередь, все зависит от самих динамовцев.

Прежде всего, нужно постараться избегать элементарных ошибок в обороне, дорожить мячом, поскольку "Бавария" хороша в отборе и молниеносно переходит от защиты в наступление.

Игроки "Динамо" должны четко знать свой маневр, делать ставку на домашние заготовки про стандартных положениях и атаки вторым темпом. А еще подопечным Mирчи Луческу нужно помнить, чтобы оставались шансы пробиться в еврокубковую весну, завтра желательно не проиграть", - сказал Ккардаш.

Напомним, что поединок группового турнира Лиги чемпионов "Динамо" - "Бавария" начнется 23 ноября в 19.45.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев) Василий Кардаш
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Комментарии (1)
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ascent (Луксор)
22.11.2021 в 17:35
Ну как не может, есть же разница 5 или 4?
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