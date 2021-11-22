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Без Патрика и Исмаили, но с Коноплянкой. Шахтер объявил заявку на Интер

Лига Чемпионов
Обновлено
(2 голосов)

В Милан отправились 23 игрока

Без Патрика и Исмаили, но с Коноплянкой. Шахтер объявил заявку на Интер

shakhtar.com

Новина українською

Донецкий Шахтер объявил предварительную заявку на матч 5-го тура Лиги чемпионов против Интера.

В Милан Роберто Де Дзерби взял 23 игрока.

Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин

Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Конопля, Корниенко, Бондарь

Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Педриньо, Коноплянка

Нападающие: Сикан, Фернандо

Напомним, что поединок Интер – Шахтер состоится в среду, 24 ноября, и начнется в 19:45.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (3)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.11.2021 в 17:21
Только победа!!!!
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mafan (Рівне)
22.11.2021 в 17:20
Ага, ще Педрі у 18-ть років минулого сезону відпахав 70 матчів. Мажори Коноплянки що про це думають?))
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mafan (Рівне)
22.11.2021 в 17:19
Ого, сам Травкін-не-хочу-працювати в обороні 21 століття БУДЕ. Євгене, закінчуй ржати з уболівальників копаного мняча.
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