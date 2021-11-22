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Без Патрика и Исмаили, но с Коноплянкой. Шахтер объявил заявку на Интер
В Милан отправились 23 игрока
shakhtar.com
Донецкий
В Милан Роберто Де Дзерби взял 23 игрока.
Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин
Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Конопля, Корниенко, Бондарь
Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Педриньо, Коноплянка
Нападающие: Сикан, Фернандо
Напомним, что поединок Интер – Шахтер состоится в среду, 24 ноября, и начнется в 19:45.
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