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Бущан: Что нужно, чтобы не повторить результат матча в Мюнхене? Не пропустить – вот и все
Все очень просто
fcdynamo.com
Голкипер киевского "
- Что нужно завтра сделать "Динамо", чтобы не повторить результат матча в Мюнхене?
- Не пропустить – вот и все.
- Насколько убедительная победа над "Черноморцем" прибавляет вам уверенности и может помочь справиться с волнением перед матчем с "Баварией"?
- Это совсем разные турниры и совсем разные матчи. Поэтому прошлый матч нужно забыть, двигаться дальше и готовиться к завтрашней игре с позитивными мыслями.
- "Бавария" уже обеспечила себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Может ли это сыграть нам на руку?
- Мы не думаем о турнирном положении "Баварии". Думаем о своей команде и хотим завтра продемонстрировать хорошую игру перед нашими болельщиками. Поэтому готовимся к матчу с полной концентрацией.
- Как команда поздравила президента клуба с днем рождения?
- Команда еще не успела поздравить президента, сделаем это сейчас. Желаем Игорю Михайловичу крепкого здоровья и терпения.
- Почему Мануэля Нойера считают одним из лучших вратарей Европы?
- Наверное, игра Нойера нравится всем. У него можно почерпнуть только лучшие качества – игру ногами, игру на линии, уверенность. Думаю, что немецкая школа вратарей – одна из лучших, и Нойер – один из лучших в мире.
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