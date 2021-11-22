Бущан: Что нужно, чтобы не повторить результат матча в Мюнхене? Не пропустить – вот и все

Голкипер киевского " Динамо " Георгий Бущан ответил на вопросы представителей СМИ во время предматчевой пресс-конференции в преддверии домашнего поединка с мюнхенской "Баварией" в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

- Что нужно завтра сделать "Динамо", чтобы не повторить результат матча в Мюнхене?

- Не пропустить – вот и все.

- Насколько убедительная победа над "Черноморцем" прибавляет вам уверенности и может помочь справиться с волнением перед матчем с "Баварией"?

- Это совсем разные турниры и совсем разные матчи. Поэтому прошлый матч нужно забыть, двигаться дальше и готовиться к завтрашней игре с позитивными мыслями.

- "Бавария" уже обеспечила себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Может ли это сыграть нам на руку?

- Мы не думаем о турнирном положении "Баварии". Думаем о своей команде и хотим завтра продемонстрировать хорошую игру перед нашими болельщиками. Поэтому готовимся к матчу с полной концентрацией.

- Как команда поздравила президента клуба с днем рождения?

- Команда еще не успела поздравить президента, сделаем это сейчас. Желаем Игорю Михайловичу крепкого здоровья и терпения.

- Почему Мануэля Нойера считают одним из лучших вратарей Европы?

- Наверное, игра Нойера нравится всем. У него можно почерпнуть только лучшие качества – игру ногами, игру на линии, уверенность. Думаю, что немецкая школа вратарей – одна из лучших, и Нойер – один из лучших в мире.