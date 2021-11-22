Луческу - о мотивации в матче с Баварией: Мы играем против немцев, и эта игра стоит 3 миллиона

Главный тренер киевского " Динамо " Мирча Луческу ответил на вопросы представителей СМИ во время предматчевой пресс-конференции в преддверии домашнего поединка с мюнхенской "Баварией" в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

- В последнем туре чемпионата Германии "Бавария" уступила "Аугсбургу". Что вы для себя почерпнули из этой игры?

- У всех команд, играющих в Лиге чемпионов, были проблемы во внутренних чемпионатах. Поэтому "Бавария" – не исключение. "Аугсбург" сделал все возможное, чтобы добиться результата. Они образцово оборонялись всей командой, бились, продемонстрировали хорошую тактическую подготовку и организованность игры. Игроки отдали все силы ради результата, поэтому и удача была на их стороне. "Аугсбург" сыграл иначе, чем обычно играют в Бундеслиге. Они закрылись на своей половине поля и не оставляли свободных зон для проходов к своим воротам. "Бавария" не была готова к такому сценарию, поэтому проиграла.

- В матче с "Черноморцем" по причине дисквалификации отсутствовали три основных игрока – Забарный, Шапаренко и Сидорчук. Как оцениваете сейчас их игровой тонус?

- Надеюсь, что эти два-три дня пошли им на пользу, чтобы они мыслями вернулись в родной клуб и как можно лучше подготовились к будущему поединку.

- Насколько матч с "Черноморцем" был полезен для вашей команды?

- Я сказал своим игрокам, что в аренде в "Черноморце" выступает много наших футболистов, поэтому я хочу посмотреть – кто заслуживает играть в "Динамо", а кто – в аренде. Моя команда провела этот матч хорошо. Удалось добиться хорошей мотивации – игроки стремились показать друг перед другом, кто лучше.

Что касается арендованных игроков, то это приоритет тренера. Я никогда не запрещал арендованным футболистам выходить против своей команды – даже в ущерб себе и результату команды. Знаю, что каждый арендованный игрок выходит с двойной мотивацией доказывать, что он лучший.

- Наставника "Баварии" Юлиана Нагельсманна называют одним из самых прогрессивных тренеров современности. Как вы можете его охарактеризовать?

- Нагельсманн – отличный тренер. Он доказал это своей работой с раннего возраста в разных командах Бундеслиги, дойдя в итоге до "Баварии". Одно дело – тренировать "Лейпциг", а совсем другое – "Баварию", где помимо хорошего состава есть отличный скаутинг, супердорогие игроки. Это говорит о силе клуба и направлении его работы. Только так можно привезти из Ванкувера Дэвиса, Мусиалу из "Челси" и Ричардса из "Рединга". Нагельсманну повезло с командой. "Бавария" выигрывает чемпионаты, Кубки и Лигу чемпионов. Здесь тренер может показать себя с лучшей стороны.

- Как вы мотивируете игроков перед завтрашним матчем?

- Мы играем против мюнхенской "Баварии", и этим все сказано. Какая может быть еще мотивация?

- Насколько бюджет команды зависит от ее игры?

- Здесь играют роль много факторов. Сила команды, ее традиции и история, имидж в мире, завоеванные титулы. Все это оказывает давление как на соперников, так и на арбитров. Можно вспомнить нашу первую встречу в Мюнхене, в которой мы хорошо играли до пенальти, а после него все поменялось. Не каждый даст это пенальти. Большие клубы всегда привилегированны, им оказывают легкую помощь.

Уровень игроков растет по мере развития и наращивания мощи клуба. Деньги важны, но они не самый важный фактор. Организация работы клуба, инфраструктура, продажа билетов, поддержка болельщиков – все это наращивает давление на игроков, которые не могут позволить себе опустить качество игры ниже определенного уровня. От этого и идет прогресс футболистов и клуба.

Я не просил своих игроков выиграть у "Баварии". Я просил их играть так, чтобы они могли покинуть поле с высоко поднятой головой и были удовлетворены своей работой.

- "Бавария" уже досрочно вышла из группы. Как это может сказаться на завтрашнем матче?

- Мы играем против немцев, и эта игра стоит 3 миллиона. Как вы думаете, захочет ли "Бавария" завтра выиграть?