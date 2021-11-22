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Челси – Ювентус. Прогноз матча Лиги Чемпионов на 23.11.2021
Матч за первую строчку
Getty Images / Global Images Ukraine
Лига Чемпионов. Группа H, 5-й тур
22 ноября. Лондон, "Стэмфорд Бридж"
"Челси" – "Ювентус" 22:00
Трансляция – Megogo
Челси
"Челси" продолжает уверенно лидировать в Премьер-Лиге, несмотря на нешуточную форму "Манчестер Сити" и "Ливерпуля". После поражения в Турине (1:0) "синие" не проигрывают уже 9 матчей кряду (7 побед, 2 ничьи) во всех турнирах, пропустив за этот отрезок лишь 3 гола. Несмотря на отсутствие Ромелу Лукаку и Тимо Вернера в последний месяц, "Челси" сохраняет вторую лучшую атаку АПЛ (30 голов) за счёт невероятной вовлеченности всей команды в нападении.
Тухелю не был доступен и Маттео Ковачич, лучший игрок "синих" в этом сезоне, но коллектив просто не замечает потери бойцов. На выходных "Челси" в чемпионской манере обыграл "Лестер" (0:3), доказав, что "лисы" им конкуренцию на данном этапе развития уже навязать не в состоянии. До этого команда Тухеля разгромила в чемпионате разгромила "Норвич" (7:0) и "Ньюкасл" (0:3), но перед международным перерывом допустили редкую осечку с "Бернли" (1:1) из-за потери концентрации. С "Ювентусом" таких проблем точно не будет. К тому же, оба форварда уже рвутся в бой.
Ювентус
"Ювентус" провалил старт сезона, но со средины сентября начал потихоньку приходить в себя: с тех пор "бьянконери" выиграли 10 из 14 встреч, включая упомянутую победу над "Челси" (1:0). Парадоксально только, что игры с конкурентами даются туринцам куда проще, чем против середняков: сухие победы над "Ромой" (1:0), "Фиорентиной" (1:0) и "Лацио" (0:2), а также ничью с "Интером" (1:1) разбавили поражения от "Сассуоло" (2:1) и "Вероны" (1:2).
У Макса Аллегри есть некоторые кадровые проблемы, которые могут серьёзно усложнить игру в Лондоне. Во-первых, в защите придётся обходиться без Кьеллини, Данило и Де Шильо. Так что вариант с тройкой ЦЗ, которая позволила отбиться от "Челси" в прошлый раз, на этот раз невозможен. Также могут возникнуть проблемы с креативом – Дибала и Бернандески не попали в заявку из-за травм, так что Морату ждёт трудный день на "Стэмфорд Бридж".
Статистика и факты
- "Челси" выиграл 5 из 6 последних матчей в ЛЧ
- "Ювентус" выиграл 9 из 10 последних матчей в ЛЧ
- В 11 из 12 последних матчей "Челси" в ЛЧ было забито меньше 3 голов
- "Челси" не пропускал в 5 из 6 последних матчей в ЛЧ
Личные встречи
Это будет шестая встреча команд в истории. Пока у "Челси" одна победа против двух у "Ювентуса". Ещё две игры завершились вничью. В 2012-м "Челси" тоже встречал "Ювентус" на Бридже в статусе действующего чемпиона Европы, но выиграть не смог (2:2).
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Ювентус"
|4
|4
|0
|0
|9-2
|+7
|12
|2
|"Челси"
|4
|3
|0
|1
|6-1
|+5
|9
|3
|"Зенит"
|4
|1
|0
|3
|6-6
|0
|3
|4
|"Мальме"
|4
|0
|0
|4
|0-12
|-12
|0
Ориентировочные составы
"Челси": Менди – Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер – Джеймс, Жоржиньо, Канте, Чилуэлл – Зиеш, Вернер, Маунт
Не сыграет: Ковачич (задняя мышца бедра)
Под вопросом: Лукаку (голеностоп)
"Ювентус": Щенсны – Куадрадо, Бонуччи, де Лихт, Алекс Сандро – Кулусевски, Маккенни, Локателли, Рабьо – Кьеза, Мората
Не сыграют: Кьеллини (ахиллово сухожилие), Бернардески (пах), Данило (бедро), Де Шильо (бедро)
Под вопросом: Рэмзи (бедро), Дибала (бедро)
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Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Челси – Ювентус от UA-Футбол
"Челси" должен брать реванш. Кадровая ситуация не оптимальна для обоих сторон, но лондонцы имеют куда более внушительные резервы. Много голов не ждём – "Челси" пропустил всего 4 в 12 турах АПЛ, а "Ювентус" в ЛЧ играет даже осторожнее обычного. Ставка: победа "Челси" и тотал меньше 3.5 с коэффициентом в районе 2.12.
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