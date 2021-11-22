Лига Чемпионов. Группа H, 5-й тур

22 ноября. Лондон, "Стэмфорд Бридж"

"Челси" – "Ювентус" 22:00

Трансляция – Megogo

Челси

"Челси" продолжает уверенно лидировать в Премьер-Лиге, несмотря на нешуточную форму "Манчестер Сити" и "Ливерпуля". После поражения в Турине (1:0) "синие" не проигрывают уже 9 матчей кряду (7 побед, 2 ничьи) во всех турнирах, пропустив за этот отрезок лишь 3 гола. Несмотря на отсутствие Ромелу Лукаку и Тимо Вернера в последний месяц, "Челси" сохраняет вторую лучшую атаку АПЛ (30 голов) за счёт невероятной вовлеченности всей команды в нападении.

Тухелю не был доступен и Маттео Ковачич, лучший игрок "синих" в этом сезоне, но коллектив просто не замечает потери бойцов. На выходных "Челси" в чемпионской манере обыграл "Лестер" (0:3), доказав, что "лисы" им конкуренцию на данном этапе развития уже навязать не в состоянии. До этого команда Тухеля разгромила в чемпионате разгромила "Норвич" (7:0) и "Ньюкасл" (0:3), но перед международным перерывом допустили редкую осечку с "Бернли" (1:1) из-за потери концентрации. С "Ювентусом" таких проблем точно не будет. К тому же, оба форварда уже рвутся в бой.

Ювентус

"Ювентус" провалил старт сезона, но со средины сентября начал потихоньку приходить в себя: с тех пор "бьянконери" выиграли 10 из 14 встреч, включая упомянутую победу над "Челси" (1:0). Парадоксально только, что игры с конкурентами даются туринцам куда проще, чем против середняков: сухие победы над "Ромой" (1:0), "Фиорентиной" (1:0) и "Лацио" (0:2), а также ничью с "Интером" (1:1) разбавили поражения от "Сассуоло" (2:1) и "Вероны" (1:2).

У Макса Аллегри есть некоторые кадровые проблемы, которые могут серьёзно усложнить игру в Лондоне. Во-первых, в защите придётся обходиться без Кьеллини, Данило и Де Шильо. Так что вариант с тройкой ЦЗ, которая позволила отбиться от "Челси" в прошлый раз, на этот раз невозможен. Также могут возникнуть проблемы с креативом – Дибала и Бернандески не попали в заявку из-за травм, так что Морату ждёт трудный день на "Стэмфорд Бридж".

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 3000 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Статистика и факты

"Челси" выиграл 5 из 6 последних матчей в ЛЧ

"Ювентус" выиграл 9 из 10 последних матчей в ЛЧ

В 11 из 12 последних матчей "Челси" в ЛЧ было забито меньше 3 голов

"Челси" не пропускал в 5 из 6 последних матчей в ЛЧ

Личные встречи

Это будет шестая встреча команд в истории. Пока у "Челси" одна победа против двух у "Ювентуса". Ещё две игры завершились вничью. В 2012-м "Челси" тоже встречал "Ювентус" на Бридже в статусе действующего чемпиона Европы, но выиграть не смог (2:2).

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Ювентус" 4 4 0 0 9-2 +7 12 2 "Челси" 4 3 0 1 6-1 +5 9 3 "Зенит" 4 1 0 3 6-6 0 3 4 "Мальме" 4 0 0 4 0-12 -12 0

Ориентировочные составы

"Челси": Менди – Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер – Джеймс, Жоржиньо, Канте, Чилуэлл – Зиеш, Вернер, Маунт

Не сыграет: Ковачич (задняя мышца бедра)

Под вопросом:﻿ Лукаку (голеностоп)

"Ювентус": Щенсны – Куадрадо, Бонуччи, де Лихт, Алекс Сандро – Кулусевски, Маккенни, Локателли, Рабьо – Кьеза, Мората

Не сыграют: Кьеллини (ахиллово сухожилие), Бернардески (пах), Данило (бедро), Де Шильо (бедро)

Под вопросом: Рэмзи (бедро), Дибала (бедро)

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Челси – Ювентус от UA-Футбол

"Челси" должен брать реванш. Кадровая ситуация не оптимальна для обоих сторон, но лондонцы имеют куда более внушительные резервы. Много голов не ждём – "Челси" пропустил всего 4 в 12 турах АПЛ, а "Ювентус" в ЛЧ играет даже осторожнее обычного. Ставка: победа "Челси" и тотал меньше 3.5 с коэффициентом в районе 2.12.