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Сабо: Бавария выиграет у Динамо. Победа над Черноморцем - это комедия

Лига Чемпионов
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(3 голосов)

Слово Йожефу Йожефовичу

Сабо: Бавария выиграет у Динамо. Победа над Черноморцем - это комедия

Новина українською

Экс-наставник "Динамо" Йожеф Сабо высказался о матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов "Динамо" - "Бавария".

"Киевлянам нужно постараться хотя бы занять третье место в группе. Но "Бавария" очень сильная команда. Там есть два полноценных состава. То, что мюнхенцы проиграли матч Бундеслиги "Аугсбургу" (1:2), это тем более их обозлит. Я уверен, что "Бавария" выиграет у "Динамо". Киевляне сейчас где-то уставшие. А победа динамовцев 6:1 над "Черноморцем" - это не показатель. Это комедия. Этого не должно быть в нашем футболе!

А то, что "Бавария" у "Динамо" выиграет, я уверен. Они сильнее нас. Никуда от этого не деться.

Могут ли украинские фанаты рассчитывать хотя бы на гол в исполнении "Динамо"? У Луческу на международной арене в матчах с сильными командами одна тактика. Когда он пришел в клуб и занялся защитой, в принципе он правильно сделал. Луческу выжал все из киевских футболистов. Выжать он больше ничего не может.

Поэтому, я считаю, что динамовцы будут защищаться. И, может быть, где-то на контратаке киевляне забьют. Но навряд ли. У "Баварии" команда хорошая. Естественно, немцы будут атаковать, прессинговать, не давать киевлянам принимать мяч. Эта "Бавария" умеет играть.

Отсутствие в составе семи игроков? У "Баварии" такие футболисты, что любого можно ставить играть. Это как и сборная Франции. У Дешама два с половиной состава. Также и у "Баварии", - сказал Сабо.

Напомним, что матч Динамо – Бавария состоится во вторник, 23 ноября, и начнется в 19:45.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Йожеф Сабо Динамо (Киев)
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Комментарии (7)
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Skotparker
22.11.2021 в 23:03
Сабо за деньги я усрусь в прямом
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+3
-2
avatar
serhi2011 (Барселона)
22.11.2021 в 22:50
в його випадку,краще було б промовчати...але ж мовчання нічого не коштує...)
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+4
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
22.11.2021 в 22:45
И почему в свое время команда Шевченка не боялась топовых команд? Ведь такие же молодые и по футбольному зелёные были. Что изменилось?
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+3
0
Dimka26 (Чернигов)
22.11.2021 в 23:57
тренера нет нормального
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0
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
22.11.2021 в 22:44
ну якщо сабо так сказав. то значить ДК не програє.Хоча треба послухати ще одного експерта, якщо і той скаже що програють, то динамівці можуть і виграти.
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+2
-2
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
22.11.2021 в 22:42
На рахунок комедії згоден,а Баварія,мяч круглий.
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+5
-1
Fishing 555 (Rivne)
22.11.2021 в 22:35
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+2
0


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