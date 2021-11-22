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Сабо: Бавария выиграет у Динамо. Победа над Черноморцем - это комедия
Слово Йожефу Йожефовичу
Экс-наставник "Динамо" Йожеф Сабо высказался о матче 5-го тура группового раунда
"Киевлянам нужно постараться хотя бы занять третье место в группе. Но "Бавария" очень сильная команда. Там есть два полноценных состава. То, что мюнхенцы проиграли матч Бундеслиги "Аугсбургу" (1:2), это тем более их обозлит. Я уверен, что "Бавария" выиграет у "Динамо". Киевляне сейчас где-то уставшие. А победа динамовцев 6:1 над "Черноморцем" - это не показатель. Это комедия. Этого не должно быть в нашем футболе!
А то, что "Бавария" у "Динамо" выиграет, я уверен. Они сильнее нас. Никуда от этого не деться.
Могут ли украинские фанаты рассчитывать хотя бы на гол в исполнении "Динамо"? У Луческу на международной арене в матчах с сильными командами одна тактика. Когда он пришел в клуб и занялся защитой, в принципе он правильно сделал. Луческу выжал все из киевских футболистов. Выжать он больше ничего не может.
Поэтому, я считаю, что динамовцы будут защищаться. И, может быть, где-то на контратаке киевляне забьют. Но навряд ли. У "Баварии" команда хорошая. Естественно, немцы будут атаковать, прессинговать, не давать киевлянам принимать мяч. Эта "Бавария" умеет играть.
Отсутствие в составе семи игроков? У "Баварии" такие футболисты, что любого можно ставить играть. Это как и сборная Франции. У Дешама два с половиной состава. Также и у "Баварии", - сказал Сабо.
Напомним, что матч Динамо – Бавария состоится во вторник, 23 ноября, и начнется в 19:45.
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