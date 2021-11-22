  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Езерский: В матче с Баварией в роли форварда можно использовать Гармаша
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Езерский: В матче с Баварией в роли форварда можно использовать Гармаша

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Если других вариантов нет...

Езерский: В матче с Баварией в роли форварда можно использовать Гармаша

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Владимир Езерский поделился ожиданиями от матча 5-го тура ЛЧ "Динамо" – "Бавария".

"Динамовцам не стоит обращать внимание на кадровые проблемы "Баварии", это только расслабляет, тем более, что в отличие от мюнхенцев киевляне еще не решили вопрос с завоеванием путевки в еврокубковую весну. Динамовцам нужно настраиваться лишь на победу, только максимальная мотивация и концентрация могут стать весомым подспорьем.

Конечно, не может не беспокоить, что динамовцам никак не удается решить проблему с забивным центральным нападающим. Все же, будь моя воля я бы выдвинул завтра вперед универсала Дениса Гармаша. Его опыт, умение оказываться в нужный момент в нужном месте должны пригодиться. И еще я очень надеюсь на поддержку 12 игрока - болельщиков", - сказал Езерский.

Напомним, что матч Динамо – Бавария состоится во вторник, 23 ноября, и начнется в 19:45.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Езерский Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...