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Езерский: В матче с Баварией в роли форварда можно использовать Гармаша
Если других вариантов нет...
fcdynamo.kiev.ua
Экс-игрок сборной Украины Владимир Езерский поделился ожиданиями от матча 5-го тура
"Динамовцам не стоит обращать внимание на кадровые проблемы "Баварии", это только расслабляет, тем более, что в отличие от мюнхенцев киевляне еще не решили вопрос с завоеванием путевки в еврокубковую весну. Динамовцам нужно настраиваться лишь на победу, только максимальная мотивация и концентрация могут стать весомым подспорьем.
Конечно, не может не беспокоить, что динамовцам никак не удается решить проблему с забивным центральным нападающим. Все же, будь моя воля я бы выдвинул завтра вперед универсала Дениса Гармаша. Его опыт, умение оказываться в нужный момент в нужном месте должны пригодиться. И еще я очень надеюсь на поддержку 12 игрока - болельщиков", - сказал Езерский.
Напомним, что матч Динамо – Бавария состоится во вторник, 23 ноября, и начнется в 19:45.
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