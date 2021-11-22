Езерский: В матче с Баварией в роли форварда можно использовать Гармаша

Экс-игрок сборной Украины Владимир Езерский поделился ожиданиями от матча 5-го тура ЛЧ "Динамо" – "Бавария".

"Динамовцам не стоит обращать внимание на кадровые проблемы "Баварии", это только расслабляет, тем более, что в отличие от мюнхенцев киевляне еще не решили вопрос с завоеванием путевки в еврокубковую весну. Динамовцам нужно настраиваться лишь на победу, только максимальная мотивация и концентрация могут стать весомым подспорьем.

Конечно, не может не беспокоить, что динамовцам никак не удается решить проблему с забивным центральным нападающим. Все же, будь моя воля я бы выдвинул завтра вперед универсала Дениса Гармаша. Его опыт, умение оказываться в нужный момент в нужном месте должны пригодиться. И еще я очень надеюсь на поддержку 12 игрока - болельщиков", - сказал Езерский.