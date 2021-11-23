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Шахтер прибыл в Милан на матч против Интера - ФОТО

Лига Чемпионов
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Игра состоится в среду, 24 ноября

Шахтер прибыл в Милан на матч против Интера - ФОТО

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Делегация "Шахтера" прибыла в Италию на матч Лиги чемпионов с "Интером".

Утром в понедельник, 22 ноября, "оранжево-черные" провели тренировку в Святошино, а после обеда выехали в аэропорт. Перелет из Киева в Милан занял около 3 часов. Вместе с командой в Италию отправился менеджмент во главе с генеральным директором клуба Сергеем Палкиным.

Наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби взял на матч с "Интером" 23 футболиста.

Матч Интер – Шахтер состоится в среду, 24 ноября. Начало встречи - в 19:45.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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