Вспомните состав Динамо в полуфинале Лиги Чемпионов-98/99 против Баварии - Квиз

Сегодня, 22 ноября, в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" будет принимать мюнхенскую "Баварию".

Накануне UA-Футбол решил вспомнить один лучших матчей "Динамо" в еврокубках, соперником в котором была как раз "Бавария". Это было в полуфинале Лиги чемпионов 1998/99. Первый матч проходил в столице Украины. По ходу встречи хозяева вели 3:1, впрочем, в концовке поединка киевляне упустили победу, сыграв 3:3. А в Мюнхене немцы благодаря голу Марио Баслера прошли в желаемый финал.

Мы предлагаем вам вспомнить состав "Динамо", который принимал участие в том памятном матче. В качестве подсказок у вас будет национальность игрока и его позиция. Для того, чтобы вспомнить 12 фамилий, у вас есть 2 минуты.