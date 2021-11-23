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Кравченко: Ни одна команда УПЛ не смогла бы протестировать Динамо перед Баварией

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Хавбек "Черноморца" - о поражение от киевского клуба

Кравченко: Ни одна команда УПЛ не смогла бы протестировать Динамо перед Баварией

Фото: meta-ratings.com.ua

Новина українською

Полузащитник одесского "Черноморца" Сергей Кравченко рассказал о недавнем поединке его команды с киевским "Динамо" (1:6). Также он оценил шансы киевлян в предстоящем матче Лиги чемпионов с "Баварией".

"Счет матча говорит сам за себя. Он неприличный и вместе с тем болезненный. Не хотелось бы проигрывать с таким счетом. Разумеется, нам неприятно, но ничего не поделаешь. Ясно, что нынешнее "Динамо" на голову сильнее "Черноморца". И я не думаю, что от ситуации, связанной с тем, разрешили бы арендованным у столичного клуба футболистам играть против "Динамо" или не разрешили, что-либо изменилось бы. То же самое касается и отсутствовавших ввиду травм игроков. Какой бы состав у нас не был, ничего особо не поменялось бы. Взять очки в игре с "Динамо", которое является хорошей командой, реально сложно. Она сильнее "Черноморца" и физически, и технически. Во всем.

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Думаю, в УПЛ ныне ни одна команда не смогла бы протестировать "Динамо" должным образом и подготовить к игре с "Баварией". Даже "Шахтер". Если мы говорим о "Баварии", то на сегодняшний день она входит в тройку лучших команд мира. А может и современности. Наряду с английскими "Ливерпулем" и "Манчестер Сити".

Эти команды я назвал бы футбольными монстрами, настоящими машинами. Машинами по прессингу, по интенсивности. Каждая из них обладает высококлассными футболистами, имена которых ныне во всем мире на слуху", - сказал Кравченко.

Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" - "Бавария" состоится сегодня, 23 ноября, и начнется в 19:45.

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В статье: Сергей Кравченко Динамо (Киев) Черноморец (Одесса)
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Источник:
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