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Интер – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Интер – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и миланским "Интером".

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"Горнякам" нужна только победа, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов или Лиги Европы. Де Дзерби не будет иметь возможности выпустить на поле Алана Патрика и Исмаили. Сможет ли украинский гранд достичь успеха в Милане? Насколько заряженной будет команда Индзаги? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 24 ноября – в 19:40 по киевскому времени.

Комментаторы: Влад Петрушевский и Владимир Бусько

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский

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В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Трансляция Аудио онлайн стрим
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