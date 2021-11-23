Интер – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и миланским "Интером".

Читайте также Основной хавбек Интера пропустит матч с Шахтером

"Горнякам" нужна только победа, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов или Лиги Европы. Де Дзерби не будет иметь возможности выпустить на поле Алана Патрика и Исмаили. Сможет ли украинский гранд достичь успеха в Милане? Насколько заряженной будет команда Индзаги? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 24 ноября – в 19:40 по киевскому времени.

Комментаторы: Влад Петрушевский и Владимир Бусько

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский