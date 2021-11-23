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Интер - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
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Где покажут в прямом эфире матч "Интер" - "Шахтер", Лига Чемпионов, 24 ноября 2021

Интер - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Одно набранное очко в четырех турах не оставляет "Шахтеру" особого выбора. Для продолжения еврокубкового пиршества нужно брать максимум против "Интера" и "Шерифа". Любой другой результат оставит "горняков" вне игры, дав шанс Роберто де Дзерби сосредоточиться на внутренней борьбе за первую строчку УПЛ. Захочет ли итальянец так быстро закончить свой дебютный еврокубковый сезон? Вопрос риторический.

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Проблема "Шахтера" в том, что в соперниках - набравший ход "Интер". Миланский клуб на выходных одолел грозный в нынешнем сезоне "Наполи", а теперь, по словам Индзаги, готовится к серьезной игре. Одним словом, "горнякам" будет тяжело, но пора бы уже выпутываться из сложнейшей ситуации. Ну или хотя бы постараться это сделать.

Смотрите матч пятого тура группового этапа ЛЧ во среду, 24-го ноября, на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 19:45. "MEGOGO" - официальный транслятор еврокубков в Украине.

Отметим, что матч "Интер" - "Шахтер" также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Интер" - "Шахтер" на UA-Футбол >>

Помимо этого, на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" будет доступен аудио комментарий матча "Интер" - "Шахтер".

Больше новостей о "Шахтере" читайте в телеграм-канале Братство Молота и Кирки >>
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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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