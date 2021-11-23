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Прогноз на матч Челси – Ювентус. Главный матч вторника

Лига Чемпионов
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Челси - Ювентус: Прогноз и анонс матча ⋉ 23.11.2021 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Прогноз на матч Челси – Ювентус. Главный матч вторника

ПариМатч

Новости партнёров Автор UA-Футбол
Новина українською

Самый интересный матч вторника в Лиге чемпионов, безусловно, Челси – Ювентус, официальным беттинг-партнером которых является Parimatch. Как и ожидалось, команды справились с другими соседями по группе и теперь выясняют, кто из них займет первое место в группе.

В Турине, напомним, сильнее оказался Ювентус, который выиграл 1:0. Сейчас аналитики Parimatch >>> дают лондонцам 61% на победу, против 15% у итальянцев, еще в 24% оценивается вероятность ничьей. Кстати, буквально вчера Челси совместно с Parimatch Ukraine, первым легальным букмекером Украины, выпустил яркую рекламную кампанию со звездами команды >>> Маркосом Алонсо, Сесаром Аспиликуэтой и Тьяго Силвой. Посмотреть ролик однозначно стоит.

Накануне Челси на выезде уверенно обыграл Челси 3:0 и продолжает лидировать в турнирной таблице. Ювентус же в Серии А делит 6-е место с Лацио и Фиорентиной, уступая тем по разнице мячей. При этом Ювентус обыграл их в двух предыдущих турах. Правда, до этого у туринцев была серия из трех матчей без побед (два поражения и ничья).

Учитывая последние матчи Челси, пожалуй, выглядит предпочтительней. Тем более, что играть предстоит в Лондоне. Конечно, в матче таких грандов возможно все, но Ювентусу будет очень непросто повторить результат игры в Турине.

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В статье: Челси (Лондон) Прогнозы Ювентус
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