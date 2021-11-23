Забарный: Мы не заслуживали такого счета в первом матче с Баварией

Защитник "Динамо" Илья Забарный поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Баварией" в Лиге чемпионов.

"Нам нечего терять. Мы поговорили об этом. Возможно, в Мюнхене был какой-то мандраж: новый стадион, новая команда, очень хорошая команда — где-то, может, какое-то переживание было. Но я думаю, что мы не заслуживали такого счета в первом матче. Надеюсь, сейчас все будет намного лучше", — сказал Забарный в интервью Youtube-канала SportArena.

Матч "Динамо" - "Бавария" состоится уже сегодня, 23 ноября в Киеве и начнется в 19:45, а UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Напомним, первый матч в Мюнхене завершился разгромным поражением киевлян со счетом 0:5.