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Забарный: Мы не заслуживали такого счета в первом матче с Баварией
Киевляне пропустили пять безответных мячей в Мюнхене
Фото: ФК Динамо Киев
Защитник "Динамо" Илья Забарный поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Баварией" в Лиге чемпионов.
"Нам нечего терять. Мы поговорили об этом. Возможно, в Мюнхене был какой-то мандраж: новый стадион, новая команда, очень хорошая команда — где-то, может, какое-то переживание было.
Но я думаю, что мы не заслуживали такого счета в первом матче. Надеюсь, сейчас все будет намного лучше", — сказал Забарный в интервью Youtube-канала SportArena.
Матч "Динамо" - "Бавария" состоится уже сегодня, 23 ноября в Киеве и начнется в 19:45, а UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Напомним, первый матч в Мюнхене завершился разгромным поражением киевлян со счетом 0:5.
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