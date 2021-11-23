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Забарный: Мы не заслуживали такого счета в первом матче с Баварией

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Киевляне пропустили пять безответных мячей в Мюнхене

Забарный: Мы не заслуживали такого счета в первом матче с Баварией

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Защитник "Динамо" Илья Забарный поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Баварией" в Лиге чемпионов.

"Нам нечего терять. Мы поговорили об этом. Возможно, в Мюнхене был какой-то мандраж: новый стадион, новая команда, очень хорошая команда — где-то, может, какое-то переживание было.

Но я думаю, что мы не заслуживали такого счета в первом матче. Надеюсь, сейчас все будет намного лучше", — сказал Забарный в интервью Youtube-канала SportArena.

Матч "Динамо" - "Бавария" состоится уже сегодня, 23 ноября в Киеве и начнется в 19:45, а UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Напомним, первый матч в Мюнхене завершился разгромным поражением киевлян со счетом 0:5.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев) Илья Забарный
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Источник:
SportArena

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Комментарии (3)
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Caballero (DC)
23.11.2021 в 14:24
Іллюша, сьогодні увечері буде продовження. Ті хлопці грають не за зарплату, а для свого уболівальника.
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Olegyurchak (Хмельницький )
23.11.2021 в 14:22
Доказывайте это на поле а не в интервью. Как когда-то это делали Блохин и Шевченко.
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Elektrikc (Львів)
23.11.2021 в 14:11
Іллюшка навіть неуявляє що його сьогодні чекає
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