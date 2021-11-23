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Тренер Шахтера U-19: С Интером будем стараться демонстрировать свою игру

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Оскар Ратулутра - о предстоящем матче в Юношеской лиге УЕФА

Тренер Шахтера U-19: С Интером будем стараться демонстрировать свою игру

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" U-19 Оскар Ратулутра поделился мыслями накануне поединка с "Интером" в Юношеской лиге УЕФА и перспективах в борьбе за выход в плей-офф

– В каком настроении команда прилетела в Милан?

– Настроение хорошее. Хотелось бы достичь положительного результата. Готовимся к очень серьезной игре.

– Расскажите детальнее о подготовке и кадровой ситуации накануне встречи с "Интером".

– Готовились в штатном режиме. Если говорить о кадровой ситуации, то в последнем матче травмировался Иван Лосенко. Зато после длительного отсутствия вернулся Артем Шолар, но пока нельзя сказать, что он работает в общей группе, лишь через неделю-две он сможет тренироваться в полную силу.

– Что скажете о сопернике? Какой игры с "Интером" стоит ожидать?

– "Интер" – очень хорошая команда, которая действует от обороны и проводит быстрые контратаки. Нас ждет достойный противник, но мы будем стараться демонстрировать свою игру, гнуть свою линию и, конечно, приложим все усилия, чтобы достичь максимального результата.

– Учитывая плотность в турнирной таблице, какой вы видите дальнейшую борьбу и что нужно сделать для выхода в плей-офф?

– Самое главное – заниматься своим делом, выполнять требования, которые перед нами ставят, и все это выльется в положительный результат. Нужно выигрывать два оставшихся матча, чтобы пройти в следующий раунд турнира, - сказал Ратулутра.

Матч между юношескими командами "Интера" и "Шахтера" состоится в среду, 24 ноября и начнется в 15:00.

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В статье: Интер (Милан) Шахтер U-19 Оскар Ратулутра
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Источник:
ФК Шахтер

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