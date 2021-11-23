Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Шахтера U-19: С Интером будем стараться демонстрировать свою игру
Оскар Ратулутра - о предстоящем матче в Юношеской лиге УЕФА
Фото: ФК Шахтер Донецк
Главный тренер "Шахтера" U-19 Оскар Ратулутра поделился мыслями накануне поединка с "Интером" в Юношеской лиге УЕФА и перспективах в борьбе за выход в плей-офф
– В каком настроении команда прилетела в Милан?
– Настроение хорошее. Хотелось бы достичь положительного результата. Готовимся к очень серьезной игре.
– Расскажите детальнее о подготовке и кадровой ситуации накануне встречи с "Интером".
– Готовились в штатном режиме. Если говорить о кадровой ситуации, то в последнем матче травмировался Иван Лосенко. Зато после длительного отсутствия вернулся Артем Шолар, но пока нельзя сказать, что он работает в общей группе, лишь через неделю-две он сможет тренироваться в полную силу.
– Что скажете о сопернике? Какой игры с "Интером" стоит ожидать?
– "Интер" – очень хорошая команда, которая действует от обороны и проводит быстрые контратаки. Нас ждет достойный противник, но мы будем стараться демонстрировать свою игру, гнуть свою линию и, конечно, приложим все усилия, чтобы достичь максимального результата.
– Учитывая плотность в турнирной таблице, какой вы видите дальнейшую борьбу и что нужно сделать для выхода в плей-офф?
– Самое главное – заниматься своим делом, выполнять требования, которые перед нами ставят, и все это выльется в положительный результат. Нужно выигрывать два оставшихся матча, чтобы пройти в следующий раунд турнира, - сказал Ратулутра.
Матч между юношескими командами "Интера" и "Шахтера" состоится в среду, 24 ноября и начнется в 15:00.
Популярное сейчас
- Ультрас вели охоту. Врач сообщил, что Диего Марадона был похоронен без сердца
- Моуриньо сдержал обещание и подарил кроссовки герою матча с Дженоа
- Динамо - Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 23.11.2021
- Луческу - о мотивации в матче с Баварией: Мы играем против немцев, и эта игра стоит 3 миллиона
- Не могу назвать его мужчиной. Даша Савина высказалась про Дениса Попова
- Как живет и сколько зарабатывает Шевченко в Италии - ВИДЕО