Динамо – Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов, 23.11.2021

От матча к матчу не легче. "Динамо" остается на дне турнирной таблицы Лиги чемпионов и подходит к границе, из-за которой нет возврата. В своем поединке пятого тура киевляне должны сыграть не хуже, чем "Бенфика" сыграет против "Барселоны".

Тогда будет надежда все же запрыгнуть на последнюю подножку мчащегося в еврокубковую весну поезда. Это важно не только для еврокоэффициентов Украины, но и для морального здравия игроков "Динамо". Ведь после прихода Мирчи Луческу им достается немало комплиментов, не подтвержденных результатами на международной арене. В прошлом году едва удалось вырвать место в плей-офф Лиги Европы в борьбе с "Ференцварошом", а нынче вообще может быть шаг назад.

Не стоит забывать, что уже и цена чемпионства в УПЛ не так высока – лучшей команде Украины, как и вице-чемпиону, летом придется проходить квалификацию Лиги чемпионов. А это значит, что не выход из группы может ознаменовать полугодовой период топтания на месте и "варки" в теплой ванне. А такие условия очень опасны для команды, чьи игроки стремятся прогрессировать. Так что нужно биться. Сражаться и стараться. А там, где старания, там и вероятность прорыва.

Смотрим матч вместе.

Лига чемпионов. Группа Е. Пятый тур

Украина. Киев. НСК "Олимпийский"

Арбитр в поле – Халил Меллер (Турция)

Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – MEGOGO | аудио-трансляция – YouTube-канал UA-Футбол >>> | Таблица коэффициентов и вклад "Динамо" в еврокубках - в телеграмм-канале >>>

Трансляция этого и других матчей Лиги чемпионов доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная" или "Спорт". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 30 дней подписки "Максимальная" будут стоить всего 29 гривен, далее – 299 грн в месяц. Подписка "Спорт" - 199 грн в месяц.