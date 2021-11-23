Шапаренко: Мандража перед Баварией нет. Нам нечего терять в этой игре

Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко дал комментарий накануне матча против "Баварии" в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

— Мандража нет. Нам нечего терять в этой игре. Нужно выходить играть на победу. Думаю, все зависит от нас. Придут болельщики, чтобы нас поддержать. Поэтому мы настраиваемся на хорошую игру.

— Почему первый матч сложился настолько сложно?

— Были хорошие предпосылки для взятия ворот, но не получилось реализовать свои моменты. Где-то последнего паса не хватило, где-то неправильно распоряжались мячом. Из-за этого не было голевых моментов.

— Не приедет несколько игроков "Баварии". Что вы думаете об этом?

— У них есть много равноценных замен на каждую позицию. Это не потери.

— Если бы Левандовски играл в "Динамо", он бы много забивал?

— Уверен, что да. Сумасшедший уровень футболиста. Глупо отрицать то, что он хороший нападающий, - сказал Шапаренко в интервью YouTube-канала SportArena.

Матч "Динамо" - "Бавария" состоится уже сегодня, 23 ноября в Киеве и начнется в 19:45, а UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.