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Шапаренко: Мандража перед Баварией нет. Нам нечего терять в этой игре
Игра состоится уже сегодня, 23 ноября и начнется в 19:45
Фото: ФК Динамо Киев
Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко дал комментарий накануне матча против "Баварии" в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
— Мандража нет. Нам нечего терять в этой игре. Нужно выходить играть на победу. Думаю, все зависит от нас. Придут болельщики, чтобы нас поддержать. Поэтому мы настраиваемся на хорошую игру.
— Почему первый матч сложился настолько сложно?
— Были хорошие предпосылки для взятия ворот, но не получилось реализовать свои моменты. Где-то последнего паса не хватило, где-то неправильно распоряжались мячом. Из-за этого не было голевых моментов.
— Не приедет несколько игроков "Баварии". Что вы думаете об этом?
— У них есть много равноценных замен на каждую позицию. Это не потери.
— Если бы Левандовски играл в "Динамо", он бы много забивал?
— Уверен, что да. Сумасшедший уровень футболиста. Глупо отрицать то, что он хороший нападающий, - сказал Шапаренко в интервью YouTube-канала SportArena.
Матч "Динамо" - "Бавария" состоится уже сегодня, 23 ноября в Киеве и начнется в 19:45, а UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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