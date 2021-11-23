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Шапаренко: Мандража перед Баварией нет. Нам нечего терять в этой игре

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Игра состоится уже сегодня, 23 ноября и начнется в 19:45

Шапаренко: Мандража перед Баварией нет. Нам нечего терять в этой игре

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко дал комментарий накануне матча против "Баварии" в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

— Мандража нет. Нам нечего терять в этой игре. Нужно выходить играть на победу. Думаю, все зависит от нас. Придут болельщики, чтобы нас поддержать. Поэтому мы настраиваемся на хорошую игру.

— Почему первый матч сложился настолько сложно?

— Были хорошие предпосылки для взятия ворот, но не получилось реализовать свои моменты. Где-то последнего паса не хватило, где-то неправильно распоряжались мячом. Из-за этого не было голевых моментов.

— Не приедет несколько игроков "Баварии". Что вы думаете об этом?

— У них есть много равноценных замен на каждую позицию. Это не потери.

— Если бы Левандовски играл в "Динамо", он бы много забивал?

— Уверен, что да. Сумасшедший уровень футболиста. Глупо отрицать то, что он хороший нападающий, - сказал Шапаренко в интервью YouTube-канала SportArena.

Матч "Динамо" - "Бавария" состоится уже сегодня, 23 ноября в Киеве и начнется в 19:45, а UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев) Николай Шапаренко
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Источник:
SportArena

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Комментарии (1)
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vlotko (Броди)
23.11.2021 в 15:57
Левандовський показує супер гру в БМ, а в збірній - це вже інший Левандовський. Як кажуть: "Короля формує його оточення"
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