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Сане: Несколько футболистов Динамо могли бы играть за Баварию

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Хавбек мюнхенцев дал комментарий накануне матча с киевлянами

Сане: Несколько футболистов Динамо могли бы играть за Баварию

Фото: twitter.com/FCBayernEN

Новина українською

Полузащитник "Баварии" Лерой Сане поделился мнением об уровне футболистов киевского "Динамо".

– Насколько большая разница в уровне команд? У "Динамо" есть игроки, которые могли бы играть в "Баварии"?

– Я думаю, что у "Динамо" есть действительно хорошие футболисты в составе. Есть несколько сильных исполнителей впереди.

Конечно, я не босс "Баварии", чтобы решать, кто может играть за нашу команду. Но мастеровитые игроки в "Динамо" есть. Несколько их футболистов могли бы играть за "Баварию", – сказал Сане.

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Матч "Динамо" - "Бавария" состоится уже сегодня, 23 ноября в Киеве и начнется в 19:45, а UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев) Лерой Сане
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Источник:
SportArena

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Комментарии (2)
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aleks68
23.11.2021 в 15:59
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dmtroyan (Полтава)
23.11.2021 в 15:45
Ні, Беседін пока на роботі в АТБ, пізніше можливо і в Баварію.
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