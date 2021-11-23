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Сане: Несколько футболистов Динамо могли бы играть за Баварию
Хавбек мюнхенцев дал комментарий накануне матча с киевлянами
Фото: twitter.com/FCBayernEN
Полузащитник "Баварии" Лерой Сане поделился мнением об уровне футболистов киевского "Динамо".
– Насколько большая разница в уровне команд? У "Динамо" есть игроки, которые могли бы играть в "Баварии"?
– Я думаю, что у "Динамо" есть действительно хорошие футболисты в составе. Есть несколько сильных исполнителей впереди.
Конечно, я не босс "Баварии", чтобы решать, кто может играть за нашу команду. Но мастеровитые игроки в "Динамо" есть. Несколько их футболистов могли бы играть за "Баварию", – сказал Сане.
Матч "Динамо" - "Бавария" состоится уже сегодня, 23 ноября в Киеве и начнется в 19:45, а UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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