Сане: Несколько футболистов Динамо могли бы играть за Баварию

Полузащитник "Баварии" Лерой Сане поделился мнением об уровне футболистов киевского "Динамо".

– Насколько большая разница в уровне команд? У "Динамо" есть игроки, которые могли бы играть в "Баварии"?

– Я думаю, что у "Динамо" есть действительно хорошие футболисты в составе. Есть несколько сильных исполнителей впереди.

Конечно, я не босс "Баварии", чтобы решать, кто может играть за нашу команду. Но мастеровитые игроки в "Динамо" есть. Несколько их футболистов могли бы играть за "Баварию", – сказал Сане.

Матч "Динамо" - "Бавария" состоится уже сегодня, 23 ноября в Киеве и начнется в 19:45, а UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.