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Луческу: Левандовски полностью заслуживает Золотой мяч
Тренер Динамо отдал должное форварду мюнхенцев
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Главный тренер "
"Левандовски полностью заслуживает Золотой мяч. Что касается того, мог бы он быть таким же результативным в "Динамо", то я уже говорил, что "Бавария" - это другой мир.
Совсем другой уровень, вся команда составлена из звезд, они играют на него и Роберт, естественно, забивает больше всех", - сказал Луческу.
Напомним, что матч "Динамо" - "Бавария" начнется сегодня в 19:45, а UA-Футбол проведет
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