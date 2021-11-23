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Луческу: Левандовски полностью заслуживает Золотой мяч

Лига Чемпионов
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Тренер Динамо отдал должное форварду мюнхенцев

Луческу: Левандовски полностью заслуживает Золотой мяч

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу перед матчем ЛЧ с Баварией высказался о главном бомбардире мюнхенцев – Роберте Левандовски.

"Левандовски полностью заслуживает Золотой мяч. Что касается того, мог бы он быть таким же результативным в "Динамо", то я уже говорил, что "Бавария" - это другой мир.

Совсем другой уровень, вся команда составлена из звезд, они играют на него и Роберт, естественно, забивает больше всех", - сказал Луческу.

Напомним, что матч "Динамо" - "Бавария" начнется сегодня в 19:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев)
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Источник:
Youtube-канал Sport Arena

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