Луческу: Левандовски полностью заслуживает Золотой мяч

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу перед матчем ЛЧ с Баварией высказался о главном бомбардире мюнхенцев – Роберте Левандовски.

"Левандовски полностью заслуживает Золотой мяч. Что касается того, мог бы он быть таким же результативным в "Динамо", то я уже говорил, что "Бавария" - это другой мир.

Совсем другой уровень, вся команда составлена из звезд, они играют на него и Роберт, естественно, забивает больше всех", - сказал Луческу.