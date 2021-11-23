Буряк: Мы в 70-х играли против такой же Баварии

Известный украинский футболист и тренер Леонид Буряк высказался о матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов "Динамо" — "Бавария".

"В плане кондиций "Динамо" сделало шаг вперед. Киевляне достаточно хорошо играют в УПЛ. И это все теперь нужно перенести на еврокубки. Так сложилось, что, если "Динамо" в этой игре не возьмет очки, то у киевлян будет мало шансов на евровесну. Расклад такой: "Бенфика" играет на выезде с "Барселоной", а "Динамо" принимает "Баварию". И в этих поединках будет многое решаться касательно того, кто какие места займет в группе. Очень сложная подгруппа у киевлян. Из такого квартета выбраться очень сложно. Но это футбол. Мы в 70-х играли против такой же "Баварии". Тогда в составе мюнхенцев было семь чемпионов мира, много именитых футболистов. Сейчас "Бавария" - это также очень грозная сила.

Каждый футболист может себя проверить на этом уровне. Можно узнать, как они выглядят и играют. Каждый из них хочет куда-то уехать и играть в европейских чемпионатах. Я думаю, все прекрасно понимают, что значат матчи Лиги чемпионов. Но посмотрим, смогут ли динамовцы тот запас прочности и запас солидности, который они демонстрируют сейчас, перенести на Лигу чемпионов", - сказал Буряк.