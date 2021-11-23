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Буряк: Мы в 70-х играли против такой же Баварии

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Леонид Буряк вспомнил былое

Буряк: Мы в 70-х играли против такой же Баварии

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Известный украинский футболист и тренер Леонид Буряк высказался о матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов "Динамо" — "Бавария".

"В плане кондиций "Динамо" сделало шаг вперед. Киевляне достаточно хорошо играют в УПЛ. И это все теперь нужно перенести на еврокубки. Так сложилось, что, если "Динамо" в этой игре не возьмет очки, то у киевлян будет мало шансов на евровесну. Расклад такой: "Бенфика" играет на выезде с "Барселоной", а "Динамо" принимает "Баварию". И в этих поединках будет многое решаться касательно того, кто какие места займет в группе. Очень сложная подгруппа у киевлян. Из такого квартета выбраться очень сложно. Но это футбол. Мы в 70-х играли против такой же "Баварии". Тогда в составе мюнхенцев было семь чемпионов мира, много именитых футболистов. Сейчас "Бавария" - это также очень грозная сила.

Каждый футболист может себя проверить на этом уровне. Можно узнать, как они выглядят и играют. Каждый из них хочет куда-то уехать и играть в европейских чемпионатах. Я думаю, все прекрасно понимают, что значат матчи Лиги чемпионов. Но посмотрим, смогут ли динамовцы тот запас прочности и запас солидности, который они демонстрируют сейчас, перенести на Лигу чемпионов", - сказал Буряк.

Напомним, что матч "Динамо" - "Бавария" начнется сегодня в 19:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Леонид Буряк Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев)
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Комментарии (4)
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Caballero (DC)
23.11.2021 в 18:25
Буряк був футбольним генієм в чемпіонатах СССР. В СССР він мав авторитет рівня бразильського Професора Сократеса. Стриманий, інтелігентної зовнішності і поведінки Буряк був віддзеркаленням хамовитого кцапської вдачі Блохіна. Але, коли Буряк зараз відкриває рота він перетворюється в звичайну Свьоклу, подружку спитого Блохіна.
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0
-3
Caballero (DC)
23.11.2021 в 18:29
В Динамо 70-х під орудою Лобановського футболісти ригали кров'ю після тренувань. Динамо 70-х було під опікою першого секретаря КПУ Щербицького - для молодих поясню, це як Ахметова зробити президентом України і заодно патріархом єдиної української церкви. Сьогодні Динамо керують кримінальні фінансові злочинці з психологією трамвайних крадіїв. Який піп - такий і прихід.
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0
-3
аалекс ( Крым)
23.11.2021 в 17:44
Да вот только разница в том, что тогда играли за честь страны и клуба, а нынешние миллионеры в основном за бабки.
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Olegyurchak (Хмельницький )
23.11.2021 в 17:41
Бавария то такая же, а вот Динамо...
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