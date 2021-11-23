Индзаги: Игра с Шахтером во многом решающая. Не хочется выход в плей-офф откладывать на матч с Реалом

Главный тренер " Интера " Симоне Индзаги вспомнил первую игру с "горняками", сравнил "Шахтер" с клубами Серии А и рассказал о кадровой ситуации накануне матча 5-го тура Лиги чемпионов.

– Победа над "Наполи" (3:2) придает уверенности в решении задачи выхода из группы Лиги чемпионов?

– В воскресенье мы провели действительно отличный поединок, обыграв "Наполи" – команду с лучшей, на мой взгляд, обороной в Европе. Мои подопечные сдали тест на зрелость и характер. Также мы знаем, что в матче с "Шахтером" все в наших руках. После побед над "Шерифом" предстоит столкнуться с командой, у которой отличный тренер и которая поставила нас в затруднительное положение в первой встрече. Чтобы добиться результата, нужно продемонстрировать лучшую игру.

– Какова кадровая ситуация перед поединком с "Шахтером"?

– В воскресенье был непростой матч, возникли некоторые проблемы. В частности, замены попросили Барелла и Корреа. Чалханоглу получил желтую карточку в конце первого тайма, и при счете 3:1 я также решил его заменить. Зная, что Джеко в последнее время испытывал трудности и не играл, а Сатриано был дисквалифицирован, я держал эти обстоятельства в голове. Завтра мы точно не увидим на поле травмированных де Врея и Санчеса, но на всех остальных рассчитываем. Посмотрим, как пройдет восстановление.

– Чувствуете ли дополнительное давление, ведь от "Интера" ждут выхода в плей-офф Лиги чемпионов?

– Завтрашний день очень важен для клуба и болельщиков, ведь предстоит решить одну из главных задач. Когда я пришел в "Интер", то на первой пресс-конференции одной из поставленных целей назвал возвращение в 1/8 финала ЛЧ. Игра с "Шахтером" для нас во многом решающая, так как в последнем туре предстоит выезд в Мадрид и не хотелось бы откладывать задачу на эту игру. Но и "Шахтер" – противник высокого уровня, который может поставить нас в затруднительное положение. Готовимся к поединку тщательнейшим образом.

– "Интеру" удобнее играть с исповедующими закрытый футбол или готовыми рисковать и идти в атаку противниками?

– Повезло, что у меня в составе очень качественные футболисты, выступающие на высоком уровне многие годы, так что тактика соперника значения не имеет. В последнее время мы неоднократно встречались с оппонентами, которые садились глубоко в оборону или старались встречать нас высоко. Я хорошо знаю "Шахтер", часто противостоял нынешнему тренеру "горняков" Де Дзерби. Ему удалось быстро донести свои тренерские концепции до очень техничной команды, где собраны индивидуально сильные футболисты.

– То обстоятельство, что "Шахтеру" нужна только победа, на руку "Интеру"?

– Думаю, это сильно не повлияет на ход матча. Нас ждет отличный поединок команд европейского уровня, которые умеют хорошо играть в футбол, что очень важно для нас, и это плюс.

– Проведите параллель между первым матчем с "Шахтером" и будущим.

– Тогда выиграть могли обе команды. Может быть, у нас возникало больше моментов, но у "Шахтера" было больше удачных индивидуальных действий, обводок. Перед нами команда, которая хочет вести игру, навязывать свой футбол, и мы должны постараться помешать ей.

– Вам приятно читать в СМИ, что это уже "Интер" Индзаги?

– Происходит процесс роста, мы на верном пути. Однако впереди еще много работы, потому что у меня, как и у каждого тренера, есть свои идеи. Мне посчастливилось найти прекрасную среду, которая очень хорошо приняла меня с первого дня. За четыре месяца мы прошли отличный путь, чтобы донести свою концепцию. Недавняя победа над "Наполи" придаст нам больше уверенности в своих силах, ведь раньше мы хоть никогда и не проигрывали в больших матчах, но иногда нам не хватало именно победного результата.

– Какая итальянская команда больше других похожа на "Шахтер"?

– Думаю, это как раз "Наполи", с которым мы только что встречались, и "Сассуоло" – бывший клуб Де Дзерби. Обе пытаются контролировать мяч, чтобы оказывать давление и находить идеальные моменты для голов.

– Что нужно изменить в игре "Интера" по сравнению с первой встречей с "Шахтером", чтобы добиться победы?

– В первом матче мы создали много моментов, но теперь нужно быть решительнее и удачливее. Я помню перекладину Бареллы, опасные удары Джеко и Лаутаро Мартинеса. Думаю, нужно волноваться тогда, когда моментов нет, это всегда является проблемой. "Шахтер" в первом матче больше владел мячом, но создал меньше острых моментов, чем "Интер".

– Увидим ли мы на поле Стефано Сенси в ближайших встречах?

– У меня есть игроки, которые очень хорошо тренируются. Не скрою, скучаю по де Врею и Санчесу – это важные исполнители, и мы рассчитываем, что они как можно быстрее залечат свои травмы. Но и другие футболисты подают мне отличные сигналы. Это нормально, когда тренеру есть из кого выбирать. Думаю, все будут играть: кто-то больше, кто-то меньше. Сенси работает прекрасно, как и все остальные, у него обязательно будет шанс. С этого момента и до Рождества "Интеру" предстоит провести много матчей, и он, и другие ребята еще внесут свой вклад в результат команды.